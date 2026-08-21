日本7歲童爬富士山喊累　父親竟拋下幼子帶長子登頂　警嚴正訓誡

綜合日媒報道，日本富士山日前發生一宗父親在登山途中拋下幼童的離譜事件。8月20日上午7點30分左右，靜岡縣警富士宮警署接獲富士宮口6合目（海拔約2,500米）的山屋員工通報，「有一名孩童獨自坐在長椅上」。警方獲報後隨即趕赴現場將這名男童帶回，所幸男童並未受傷，健康狀況良好。



經詳細調查，這名住在愛知縣名古屋市南區的7歲男童，是與父親及哥哥一行3人前往登山。男童在接受警方詢問時表示：「我走得很累，爸爸就自己先走了。」

綜合日媒報道，日本富士山日前發生一起父親在登山途中丟包幼童的離譜事件。（Unsplash@Nicholas Turner）

據悉，男童因體力不支喊累並鬧彆扭，父親竟帶著哥哥逕自離去，目擊全程的山屋員工隨即將男童帶往自己的山屋安置並報警。警方循線找出父親後，對其嚴正口頭訓誡，才將男童交還父親帶回，並鄭重提醒：

團體登山務必配合體力最差者的步調，沿途互相關心，切勿分散行動。

這宗高山棄童事件引起眾多討論，許多家長對此感到既震驚又憤慨，更引來不少媽媽留言大吐苦水。一名網友氣憤留言表示自己的丈夫也是相同類型：「我老公也很愛隨便把小孩晾在一邊不管，質問他為什麼這樣做？他居然說『這樣做又沒關係，真的出事別人也會幫忙』，讓人懷疑他到底是哪裡有問題？」

另一名網友也深有同感，自家丈夫帶女兒去公園總讓孩子摔得頭破血流、大哭回家，全家出遊時爸爸也只是「人在現場」當裝飾品，媽媽只要善意提醒危險，還會被丈夫嫌神經質、甚至惱羞成怒。可見現在雖然有很多優秀的育兒爸爸，但仍然有部分少根筋的家長非常令人憂心。

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