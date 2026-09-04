中國女留學生韓國遇害案｜疑犯稱「因害怕戀情曝光丟工作而犯罪」

涉嫌殺害25歲中國女留學生的中國籍男講師鄭昌聖（ZHENG CHANGSHENG），目前已完成調查還押移送檢方。



據韓國JTBC電視台9月4日報道，慶尚北道警察廳與慶山警察署公布31歲的鄭昌聖被控謀殺、毀壞屍體、遺棄及藏匿屍體、以欺騙手段妨害公務等罪。

鄭昌聖於上月20日清晨，在慶尚北道慶山市河陽邑的寓所內殺害受害者，其後碎屍，把遺體棄於京畿道軍浦及慶尚北道慶州一帶山坡和垃圾場；他早於上月25日被捕。警方指，他為混淆調查虛報案件，並扮女裝前往東大邱站關掉事主手機。

警方調查揭發，鄭昌聖與受害者為情侶，爭執中受害者揚言向校方揭發兩人關係，他擔心失去工作遂下毒手。

當局為他進行心理變態（反社會人格障礙）診斷測試（PCL-R），評分未滿25分（滿分40分），未達歸類標準。

警方表示，將鄭昌聖移送檢方後，會繼續搜尋受害者遺體。