中國女留學生韓國遇害案｜韓國警方公開31歲男疑犯姓名及正臉照
撰文：許祺安
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中國籍女研究生文文（化名）在韓國遭肢解棄屍，疑犯為同校中國籍男講師。9月1日，韓國慶北警察廳公開疑犯鄭昌聖的身份信息和正臉照片。
據韓聯社報道，8月31日下午，韓國慶北警察廳召開身份信息公開審議委員會會議，綜合考慮作案手段殘忍、犯罪情節惡劣、證據充分、涉及公共利益等因素，決定於9月1日起公開疑犯鄭某的姓名、年齡及正面照片等個人信息，直至10月1日，為期一個月。
疑犯名叫鄭昌聖，今年31歲。慶北警察廳官網公布了鄭昌聖的正臉和側臉照片。
報道指，8月20日凌晨，鄭男涉嫌在位於慶山市河陽邑的住所殺害中國女留學生文文，並損毀屍體，隨後將其遺棄至京畿道和慶尚北道等地的荒山和焚燒廠。為擾亂辦案，鄭男還在作案後虛假報案，身着女裝前往東大邱站，並在車站附近關閉文文的手機。鄭男於8月25日晚上7時29分許落網。
受害者文文今年25歲。韓國《朝鮮日報》報道，慶山警察署26日消息，31歲疑犯鄭某是文文就讀大學的講師，文文曾修讀其課程。兩人8月20日凌晨約2時一同進入鄭某位於慶山市河陽邑的住所，警方相信鄭某當日在住所內勒死文文。
據此前報道，當地警方稱，8月26日前往鄭男供述的棄屍現場進行搜查，成功辨識並尋獲部分受害者的遺體殘骸。警方指，疑犯在調查期間對遺體拋棄位置提供了相對配合的供詞，目前正全面分析其車輛的GPS定位數據，以還原其犯案前後的行蹤軌跡。
警方目前正針對扣押物品、疑犯供述與遺體尋獲狀況進行最終核實，預計最快將於本周將鄭男移送檢察機關，確切移送日期仍有待進一步的評估。至於疑犯的具體陳述細節與確切犯案動機，警方表示目前仍無法對外透露。
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