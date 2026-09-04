韓女東京街頭遭割喉殺害案　同鄉前男友謀殺罪成判監20年

日本東京去年9月1日發生一宗情殺案，一名40歲韓國籍女子在世田谷區街頭遭前男友用刀刺斃。疑犯其後在羽田機場落網，並被起訴謀殺及違反《反跟蹤騷擾法》罪名。東京地方法院9月4日裁定被告罪成，判監20年。



《朝日新聞》報道，31歲譯音朴永俊的被告在庭上承認跟蹤女事主、當時40歲的同鄉方志媛（音譯），但否認故意刺傷對方。

辯方律師表示，根據目擊者的供詞指出，女事主當時曾用雙手反抗，認為她可能是在兩人爭執期間意外刺傷。

日本東京都世田谷區去年9月1日發生街頭割喉案，一名40歲韓國籍女子遭前男友持刀刺向頸部，經搶救後仍不治身亡。（YouTube@日テレNEWS）

不過控方指出，女事主的頭部的刀傷極深，稱傷勢只能由故意刺傷造成。而被告拒絕與女事主分手，並跟蹤對方，最後引起殺機。控方認為沒有輕判的空間，因此要求判監20年。

法院裁決提到，根據直刺造成的傷口特徵，以及法醫「除非當事人故意牢牢握住武器，否則刀刃不太可能劃破皮膚並筆直刺入」的證詞，認定被告有殺人意圖。判決批評被告的行為自私，亦應受到譴責，所以按照控方要求判處被告入獄20年屬合理。

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根據案情，當時身處韓國的被告和旅居日本的女事主在去年4月開始發展遙距感情關係，被告在去年8月23日到日本後，與女事主因為分手問題而發生糾紛，女事主在同月29日向東京警視廳求助。被告當時聲稱會前往大阪，並獲安排送到東京站。

不過被告沒有到大阪，而是再次到女事主的住所。警方其後強制要求被告回國，甚至一路護送他到成田機場並通過安檢，惟對方沒有乘坐飛機離開日本，而是潛伏在當地兩天，最終向女事主下毒手。