東京75歲台籍院長涉性侵女患者被捕　下體塞玩具辯稱：為採集細胞

日本東京一間醫院捲入性侵疑雲。日本警視廳荻窪署8月26日表示，依涉嫌不同意性交等罪，逮捕荻窪國際醫院75歲台灣籍院長范育仁。報道指出，他涉嫌將玩具放入一名20多歲女患者的下體。對此，范育仁供稱，相關行為是為了採集細胞，屬於「診療的一環」。



日本警方表示，范育仁涉嫌於6月2日中午過後，在醫院診療室內，將玩具放入一名20多歲女患者的下體。據了解，該名患者先前曾多次前往該醫院看診，事發當時診療室內只有她與范育仁兩人。女子對診療過程感到不適，當天便前往警局諮詢。

根據官網資料，75歲台籍院長范育仁專精內科、婦科及身心科。（荻窪國際醫院官網圖片）

台籍院長稱：為了採集細胞 醫院暫停看診

另一方面，范育仁承認曾對患者使用玩具，但供稱是為了採集細胞，並主張當時「只是將玩具碰觸患者下半身」。

荻窪國際醫院2023年6月起營運，標榜提供中英日等多種語言服務。（荻窪國際醫院官網圖片）

根據官網資料，荻窪國際醫院於2023年開業，設有內科、婦科及身心科。院方25日宣布，「因諸多因素，暫時停止看診」。

【延伸閱讀】泰國女星虛弱求援竟遭救護員「脫褲性侵拍裸照」 怒報警絕不和解

+ 17

延伸閱讀：

川金會險棋！路透：亞洲盟友疑慮加深 憂美安全承諾生變

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】