特朗普稱離任後沒人會為他立碑　承認凱旋門項目是為自己而建

據《今日美國》（USA Today）9月5日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日承認，他在華盛頓特區推進的「凱旋門」（triumphal arch）等建築項目，目的就是為自己樹立「紀念碑」（monument），並表示自己離任以後，不會再有人為他修建。



被問到首都的「凱旋門」等紀念建築時，特朗普對《紐約》雜誌（New York Magazine）作出了上述表態。他表示：「我走了以後，就沒人會再做這些。我離開這裏之後，就再也不會有人去做了。」

美國內政部長發布的「凱旋門」效果示意圖：

儘管相關項目爭議不斷，特朗普仍表示「民眾應當為此心懷感激」。他補充說：「很多人勸我『不要接受這次採訪』。但我為自己正在做的這些工程感到自豪。」

據美媒報道，特朗普已投入大量精力，試圖將自己的風格和品味強加於白宮和華盛頓特區。

自2025年1月回歸白宮以來，特朗普親力親為地參與了斥資6億美元（約47億港元）在白宮東翼建造宴會廳、興建76米高的「特朗普凱旋門」、砸1480萬美元（約1.2萬億港元）翻新林肯紀念堂倒影池等多個建設項目，但所有這些項目都面臨法律挑戰。

2026年9月4日，美國新澤西州，總統特朗普（Donald Trump）在摩里斯鎮市政機場走下空軍一號後豎起大拇指。（Reuters）

此外，特朗普還試圖將自己的名字加到甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），並且把場地命名為「唐納德·J·特朗普總統廣場」。相關決議仍深陷司法訴訟，尚未落地生效。