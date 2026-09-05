特朗普乘卡塔爾贈機訪愛爾蘭　新空軍一號安保遭質疑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下週將乘卡塔爾贈送的波音專機訪問愛爾蘭，是該機自保安能力受質疑以來首次飛離美國。



據英國《衛報》（The Guardian）9月4日報道，一名高級政府官員向《華盛頓郵報》（The Washington Post）證實安排。特朗普數週前曾稱飛機需停飛約一個月作保安升級，官員拒絕評論細節，只稱會確保總統專機安全可靠。

這架造價4億美元（約31.2億港元）、有空中宮殿之稱的專機在特朗普任期初改裝為總統專機，因兩架內置導彈防禦系統的新「空軍一號」延誤多年未交付。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在英國的米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）比出手勢，準備從舊空軍一號換乘卡塔爾贈送的新空軍一號返回華盛頓。（Reuters）

7月赴土耳其出席北約（NATO）峰會時，特朗普因疑似伊朗威脅，經餐車秘密轉乘舊空軍一號專機，原機續飛作誘餌，機上有美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及隨行記者。

事件近日被Netflix拍成迷你紀錄片，惹來廣泛批評，指特朗普為自身安全，視官員與記者為犧牲品；而專機實際升級內容至今成謎。