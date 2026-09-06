希臘F-4戰機航展失控墜地爆巨大火球　2飛行員罹難｜有片

希臘空軍一架美製F-4幽靈式（F-4 Phantom）戰機，周六在雅典附近塔納格拉空軍基地（Tanagra Air Base）舉行的雅典飛行週航展表演期間墜毀起火，機上兩名飛行員罹難。



據《紐約郵報》（New York Post）9月5日報道，戰機在表演開始約兩分鐘、當地時間下午約3時出事。片段顯示戰機低飛後右轉，迅速失去高度，隨即消失於樹後撞地，升起巨大火球與黑煙，畫面未見飛行員彈射，戰機在離地數米時失速，墜落處距機場約2公里。

2026年9月5日，希臘空軍一架美製F-4幽靈式（F-4 Phantom）戰機，周六在雅典附近塔納格拉空軍基地（Tanagra Air Base）舉行的雅典飛行週航展表演期間墜毀起火，機上兩名飛行員罹難。（X@saudia_aviation）

兩名飛行員出事前一天才完成預演。F-4幽靈式戰機1958年首飛，1960年代由美國海軍引入，是越戰主力機種，希臘1970年代起服役；主辦方稱該機臨近退役，此次屬最後數次公開亮相之一。

數千名觀眾在場目睹墜機一刻。墜機引發大火，當局出動85名消防員、11架灑水飛機與直升機及23輛車輛灌救，飛行表演隨即中止，觀眾被要求撤離基地。