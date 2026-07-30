歐洲山火｜希臘多地發生山火三名消防員殉職 歐盟警告有蔓延風險
撰文：張涵語
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歐洲山火持續，三名希臘消防員7月29日在克里特島（Crete）和伯羅奔尼撒半島（Peloponnese）與大火搏鬥時不幸殉職。歐盟警告，未來幾周其他國家都可能出現山火。
綜合外媒報道，希臘南部克里特島的山火在強風下迅速蔓延，產生大量濃煙。大火期間，兩名消防員在克里特島的火災中被困，當時他們正駕車穿梭於兩處火線之間。而另一名消防員則在伯羅奔尼撒半島的另一場火災中，被發現昏迷不醒後死亡。
目前，希臘多地爆發山火，包括愛琴海的帕羅斯島（Paros）和萊斯博斯島（Lesbos），以及希臘大陸南部的特里菲利亞鎮。歐盟緊急應變中心負責人周三表示，未來幾週希臘和意大利將面臨更高的山火風險。
西班牙內政部長馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）警告稱，未來三天將「非常艱難」，強風和高溫天氣將持續。而據法國氣象局預測，該地區氣溫預計將從周二的約33攝氏度升至最高41度，而接下來的乾燥大風也可能會助長火勢。
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