美伊再爆衝突霍爾木茲海峽風險重新升溫　美軍攻擊三艘伊方油輪

已持續六個月的美伊衝突繼續升級。在美國對伊朗實施經濟制裁的同時，兩國也展開新一輪交火，先後對油輪發動攻擊，霍爾木茲海峽及周邊海域的航運風險進一步升溫。



綜合路透社、法新社和伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊星期六（9月5日）向兩艘在區域海域執行任務的美國軍艦發射彈道導彈。美軍中央司令部說，一艘航母和一艘驅逐艦成功躲過多次攻擊，沒有美國人員受傷；伊朗革命衛隊則聲稱，兩艘軍艦遭到攻擊並受損後駛離相關海域。

美方隨後下令攻擊三艘與革命衛隊有關的油輪。其中一艘位於伊朗重要石油出口地哈爾克（Kharg）島附近，另一艘在賈斯克（Jask）外海，兩艘均「永久喪失能力」；第三艘空載油輪則在阿曼灣被「徹底摧毀」。

美軍公佈的影像顯示，在攻擊其中一艘油輪前，曾向船上人員喊話要求他們立刻棄船逃生。隨後導彈擊中油輪，現場出現巨大火球。

美國戰爭部長赫格塞思（Peter Hegseth）在社交媒體發文說：「很簡單，如果伊朗向我們的軍艦開火，我們就會摧毀並擊沉他們的油輪。」

2026年7月27日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓舉行的墨西哥邊境防禦勳章（MBDM）頒獎儀式上發表講話。（Reuters）

伊朗外交部強烈譴責美軍行動是「非法侵略行徑」，威脅國際和平與商業航運安全。革命衛隊稱將加大對區域美國軍艦的攻擊力度，並於星期天（6日）宣佈攻擊三艘未獲准通行霍爾木茲海峽的油輪，以及三艘在其他海域的美國軍艦。

伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）星期天也警告，美國任何針對伊朗利益和安全的襲擊，都將遭到「更快、更猛烈、更痛苦的報復」。

儘管美國總統特朗普（Donald Trump）試圖淡化伊朗戰爭，甚至稱其為「微不足道的小事」，但民調顯示，對戰爭和能源價格飆升的不滿，正使共和黨面臨在中期選舉失去參眾兩院控制權的風險。

美國收緊代理銀行監管 伊朗金融網路仍留漏洞

特朗普政府威脅對伊朗實施「經濟窒息」，但美國金融體系中的代理銀行業務，卻為德黑蘭規避制裁留下空間。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

所謂代理銀行業務，是指外國銀行通過與美國銀行建立代理關係，進行美元交易。這意味着，即使伊朗受到全面制裁，其資金仍可能通過在海外設立空殼公司，再經由當地與美國銀行有代理關係的銀行進行交易，從而繞過美國監管。

美國財政部資料顯示，2024年美國銀行以這種方式經手超過90億美元（約706億港元）的伊朗資金。

但華盛頓面臨兩難：若加大對銀行監管，可能失去窺探伊朗經濟狀況的管道，並促使其他國家尋找人民幣等替代方案，損害美元國際地位；若繼續保持寬鬆，則將有更多伊朗相關交易借道通行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

