丹麥航運巨頭：美伊戰事正重演俄烏戰爭僵局　市場低估持久戰風險

丹麥航運巨頭的行政總裁表示，市場低估了美伊衝突陷入長期僵局的風險，相比迅速解決問題，局勢陷入持續數月甚至數年僵局的可能性更大。



總部位於丹麥哥本哈根的托姆公司（Torm）行政總裁梅爾德加德（Jacob Meldgaard）將波斯灣地區的局勢與俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭進行了比較，指市場再次過早地認定經濟動盪會迫使美伊雙方尋求解決方案。

2013年3月16日，圖為丹麥航運公司托姆公司（Torm）旗下的運輸船。（網絡圖片）

他向英國媒體表示：「2022年上半年，許多人尤其是在美國，都認為俄烏戰爭很快就會結束，因為歐洲不從俄羅斯獲取能源既不合邏輯也缺乏效率。顯然，人們誤判了這一局勢可能持續的時間。」

本周，儘管美國威脅要對德黑蘭實施更嚴厲的制裁，但由於伊朗與阿曼就恢復霍爾木茲海峽航運進行談判，油價出現下跌。不過，中東至中國航線的運費仍處於歷史高位。

梅爾德加德說：「目前最可能的情況是，特朗普（Donald Trump，又譯川普）和美國政府除了繼續當前的行動外別無選擇，伊朗和伊斯蘭革命衛隊也是如此。波斯灣地區領導層已經意識到，他們需要為一種長期的局勢做好準備。這種局勢的持續時間不是幾天或幾周，而是數月甚至數年。」

他直言：「鑑於美國政府的行事方式，我認為幻想世界在可預見的未來能回到十年前的狀態簡直是痴人說夢。我當然希望如此，但這並不現實。」

2026年8月26日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）海灘附近，可以看見霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

托姆公司目前營運着近100艘油輪，主要運輸汽油、柴油及其他成品油。由於運費大幅上漲，公司業績顯著提升。公司第二季度淨利潤達到創紀錄的3.38億美元（約26.5億港元），幾乎是去年同期的六倍。