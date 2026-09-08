芬蘭俄羅斯邊境圍欄工程完工　防俄將大量尋求庇護者推向邊境施壓

芬蘭公共廣播公司yle報道，芬蘭與俄羅斯東部邊境沿線200公里長的圍籬建設工程於9月7日（周一）正式完工。此圍欄主要目的是為了應對俄羅斯的「混合戰」威脅，特別是防範俄羅斯將大量尋求庇護者推向邊境來向芬蘭施壓。



報道指，芬蘭內政部長蘭塔寧（Mari Rantanen）指出，鑑於俄烏衝突使歐洲安全情勢發生顯著變化，建造邊境圍欄勢在必行，未來亦可能需要擴大圍欄範圍。

圖為俄羅斯與芬蘭在地圖上的邊境線截圖（紅線位置）

芬蘭政府也提議將《邊境安全法》的有效期限再延長兩年。內政部新聞稿稱，該法旨在「打擊任何向芬蘭施壓的企圖，加強邊境安全，並為最嚴重的工具化移民事件做好準備」。其中的工具化移民指的是故意將大量尋求庇護者推向邊境檢查站，這是一種混合戰爭策略。

芬蘭與俄羅斯的邊界線長達1,340公里，是歐盟和北約成員國與俄羅斯接壤最長的邊界線。芬蘭於2023年底關閉了與俄羅斯的邊境，因為懷疑俄羅斯正在使用混合戰爭策略。