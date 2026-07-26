砂礫碎石能儲電？　芬蘭小鎮推「沙電池」減碳冀能源轉型

芬蘭南部小鎮Pornainen在去年啟動一座由砂礫碎石等填充而成的巨型儲能裝置「沙電池」，旨在引入一種靈活的提供熱能的技術，以減少當地因使用化石燃料而產生的碳排放。技術研發公司預料，設施可以降低近70%的溫室氣體排放，並減少約60%的柴火使用量。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，所謂的「沙電池」，即是一座外型高達13米，寬15米，看起來像巨型倉庫的設施，其中存放約2000噸的皂石（soapstone），用來存儲多餘熱量，進而能在有需要時，提供至多100兆瓦時（MWh）的熱能。

圖為「沙電池」開發公司在2024年10月24日新聞稿中的「沙電池」，可見有工人經過一座「沙電池」設施。（Polar Night Energy）

據悉，「沙電池」需要在可再生能進行發電充足時，從電網汲取電力，將內部的「砂礫」充分加熱到極高溫度，而具備極佳保溫性能的「沙電池」的外殼則可將熱能牢牢鎖住，封存數日或數週不喪失，最終通過熱交換器釋放熱能來燒開水，以便為社區提供暖氣。

報道引述技術研發公司Polar Night Energy的行政總裁Tommi Eronen指出，小鎮此前需要依靠燃燒石油和柴火來滿足供暖需求，但現在，安裝在小鎮的「沙電池」已經能夠為小鎮在全年大部份時間提供無需依靠燃燒化石燃料才能進行的供暖。

報道指，投入營運的這座「沙電池」設施，足以滿足當地5000名居民整個夏天中近一個月的供暖需求，或冬天大約一週的供暖需求。

不同於太陽能或風能，這種在晴天或打風時才能發電的有著間歇性的可再生能源，「沙電池」則解決了對可再生能源所構成的最具挑戰性的問題。

Polar Night Energy的商務總監Annette Höglund-Dönnes將「沙電池」儲能工作比喻為手機充電，可以在電價的非高峰時段預先加熱砂礫，並且在電價高峰時段使用充足電的「沙電池」來節約成本，強調「沙電池」的一項商業價值在於能夠錯開用電時間。