Suica西瓜卡｜吉祥物企鵝「畢業」　JR東日本公布3大設計供投票

日本交通卡Suica知名吉祥物企鵝（Suicaのペンギン）將於2027年3月31日「畢業」，新角色於翌日接棒。JR東日本9月8日公布三個設計，並在同日開始供大家投票。



根據JR東日本公布的設計，A案以松鼠為造型，頭部至尾部有一條象徵鐵路的深色線，並帶有連繫大家生活的意思。

圖為Suica新吉祥物的A款設計。（@JREast_News）

B案則是一隻紫色的兔子，其顏色由代表安全的藍色與感動的紅色混合而成，而它亦有超越移動方式，將人類與城市和未來連接的意義。

圖為Suica新吉祥物的B款設計。（@JREast_News）

C案則是一隻橙色像鼴鼠的角色，身上的袋子載有一隻小鼴鼠，設計指由於Suica可以在不同地方使用，它希望帶一直生活在土中的小鼴鼠看世界。

圖為Suica新吉祥物的C款設計。（@JREast_News）

JR東日本由即日起至當地時間9月23日晚上11時59分接受各地民眾投票，並於11月18日Suica面世25週年當天公布結果，以及由評審委員會決定的角色名字。

至於畢業在即的Suica企鵝，JR東日本將由9月14日至11月30日舉行連串歡送活動。而在公布新角色的社交平台X帖文中，不少網民都認為企鵝應該繼續留任，指它的形象太過深入民心。

投票網站：https://www.jreast.co.jp/suica-new-character-vote/