JR東日本擬明春起廢除磁力票改掃二維碼入閘　綠色窗口引入AI

東日本鐵路公司（JR東日本）6月9日宣布，⾃2027年春季起，公司將逐步淘汰磁力票，短程⾞票將由「插入式」傳統磁力票，逐步替換為⼆維碼（QR Code）票。



JR東日本還說，⼆維碼票的尺⼨也將由⽬前的⼩尺⼨更改為⼤尺⼨，以提⾼掃描的便利性。

公告稱，廢除磁力票是為了減輕車票回收時的處理負擔，改用二維碼車票後，乘客需在閘機上的讀取器掃描車票才能通過閘口。使用智能手機交通應用程式與IC卡的客戶可繼續使用應用程式或拍卡。

新幹線及特急暫時維持使用磁力票，但未來方向也是廢除它，與其他鐵路公司路線轉乘的方法會之後進一步敲定。

JR東日本同日宣布，將在用於購買乘車券等的「綠色窗口」引入生成式人工智能，並於今年7月下旬在東京都立川市的立川站及埼玉市的大宮站展開顧客服務的驗證實驗。

公告說，車站內將設置專用櫃位及設備，由AI向顧客詢問乘車區間、日期及時間等資料，再引導顧客前往人工窗口，由職員負責出票。