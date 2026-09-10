日本在野黨「中道改革聯合」正式分裂　立民系組新黨　公明系回巢

日本在野黨「中道改革聯合」9月9日在國會內召開臨時常任幹事會，正式決定分裂。由立憲民主黨系及公明黨系議員組成的該黨，將以「分派」形式解體，立民系計劃組建新黨，公明系則擬重回公明黨。



共同網報道，立民系與公明系將在眾議院組建統一黨團「中道」，維持合作關係。中道改革聯合將留下一名眾議員處理清算程序，最快年內解散，該議員其後將加入立民系新黨。

日本在野黨「中道改革聯合」網站。

中道改革聯合今年1月成立，成員主要為退出立憲民主黨及公明黨的眾議員，建黨至今僅約八個月。最初構想是連留在立民及公明黨的參議員和地方組織也盡快合併，但因2月眾議院選舉慘敗，合併謹慎論調增強，三黨維持並存。

三黨曾就合併展開磋商，但立憲民主黨在8月28日的三黨黨首會談上表明暫不合併，8月31日再次會談時確認放棄合併。立民系與公明系將着眼預計今秋召集的臨時國會，推進組建統一黨團的程序。