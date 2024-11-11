日本在野黨領袖被爆與寫真女優「出軌」　玉木雄一郎：「很抱歉」

日本在野黨國民民主黨領袖玉木雄一郎被指背妻「偷食」，他11月11日承認有此事，並公開致歉，同時會就自己的去留徵詢黨內意見。



日本放送協會（NHK）及富士新聞網（FNN）等傳媒報道，當地雜誌《SmartFlash》同日指，玉木懷疑與一名擔任高松市觀光大使的女子發生不倫關係，兩人更到一間酒店幽會。

報道提到，女事主是39歲的小泉みゆき，她曾經擔任賽車女郎、寫真女優等工作，而高松市則位於香川縣，玉木所屬的香川縣第2選區的行政區域範圍正好涵蓋當地。

玉木11日在國會被傳媒問到有關報道時，承認大部分內容都是事實，又向家人及對自己寄予厚望的全國支持者道歉。他表示已向妻子及家人和盤托出，稱即使不會獲得原諒，但都會繼續表達歉意。

圖為2024年11月1日，國民民主黨領袖玉木雄一郎在東京接受路透社訪問。（Reuters）

對於自己的政治前途，玉木表示會徵求黨內意見，又希望可以繼續擔任議員回應大家的期望。報道提到，國民民主黨內目前未有要求玉木辭任領袖的聲音。

小泉經常在社群平台上分享自己的雜誌寫真風照片，但在「偷食」事件曝光後，她已關閉X及Instagram等帳號。