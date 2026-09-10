韓星勝利遭指控餐廳打人　回應：拿起酒樽未揮舞　無威脅任何人

韓媒9月10日報道，韓國歌手、男團BIGBANG前成員勝利（本名李昇炫）被指控在餐廳毆打一名30多歲男子，首爾江南警察署10日證實8月26日收到報案，目前正了解具體細節。

勝利之後回應韓媒《日刊體育》稱，當時他正與朋友用餐，鄰桌一名醉酒男子意圖加入，過程中他曾拿起酒樽，並示意不想對方加入，他強調僅拿著酒樽，未有揮舞，未威脅任何人。他稱將配合警方調查，讓真相公開。



韓星勝利2021年上庭的情況（Gettyimages）

綜合韓聯社、《朝鮮日報》報道，勝利被指控在首爾江南區一家餐廳用餐時，毆打一名30多歲的男子，他遭指控涉及特殊暴行罪，根據警方相關人士表示，目前尚未對控告人進行調查，警方今後將對事件原因進行進一步調查。

韓媒《日刊體育》10日晚上刊出勝利的回應，他指事件發於8月8日清晨，他當時與兩名友人在江南一間餐廳用餐，鄰桌一名醉酒男子A意圖加入他們，期間發生爭執，「儘管我多次拒絕讓他加入，他卻執意要向我推銷他的商業構想」，勝利承認過程中曾拿起酒樽，並示意不想對方加入，他強調僅拿著酒樽，未有揮舞，無威脅任何人。

勝利又指，最後還是有讓男子A加入，雙方交談共飲，互留聯絡方式，他指對於對方之後態度突然轉變、聲稱自己受傷害的舉動，感到十分困惑。

韓星勝利2021年上庭的情況，他在爆出「Burning Sun夜店門」醜聞後退出BIGBANG（Gettyimages）

勝利2006年以BIGBANG成員身份出道，後來爆出醜聞，被揭是2019年爆發的「Burning Sun夜店門」關鍵人物，他隨後因涉嫌介紹賣淫及挪用公款等共9項指控遭起訴，最後被韓國法院判處有期徒刑1年6個月。他於2023年出獄。