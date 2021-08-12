韓國BIGBANG前成員勝利涉9宗罪案　軍事法庭判囚3年

韓國男團BIGBANG前成員勝利（本名李昇炫）涉嫌介紹賣淫、非法偷拍、境外賭博等9項罪名的案件，韓國軍事法庭8月12日宣布裁決，判處勝利3年有期徒刑。



這宗案在韓國軍事法庭展開終審，軍事檢察機關之前在7月請求法院判處勝利5年有期徒刑及罰款，如今法院宣判為3年有期徒刑，並會追加徵收11億5690萬韓圜（約774萬港元）。

據韓聯社過去報道，現年30歲的勝利涉嫌在2015年12月至2016年1月，向日本、香港和台灣等地的海外投資者展開數次的「色情招商」，他本人也涉嫌嫖娼，並被指以酒吧Monkey Museum品牌使用費的名義，侵吞夜店Burning Sun資金約5.28億韓圜（約362萬港元），以及用個人律師費的名義，挪用另一公司的2200萬韓圜（約15.1萬港元）資金。

勝利並涉嫌在2013年12月到2017年8月期間，在美國拉斯維加斯賭場等地方多次賭博。

勝利否認大部份控罪，他之前在法庭上否認介紹賣淫，辯稱自己在通訊APP發送的短訊曾經「打錯字」，意指出現誤會。