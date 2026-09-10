韓國情報機構：金正恩女兒金主愛接受接班人培養　有一名年幼弟妹

韓國國家情報院星期四（9月10日）說，朝鮮領導人金正恩的女兒金主愛相信有一名年幼弟妹，但性別尚不清楚。情報院同時評估，金主愛正接受接班人培養。



法新社報道，韓情報院過去曾說，金正恩相信育有三個孩子，但孩子的出生順序一直未有定論。

情報院說，目前仍在確認金主愛是否有一名哥哥；即使確有其人，也被認為可能不具備接班人條件。

金主愛2022年首次公開露面，當時陪同父親觀看洲際彈道導彈發射。此後，她多次出席朝鮮重要政治活動，並曾隨金正恩高調訪問北京。

圖為朝鮮2023年4月13日最高領導人金正恩觀看試射新型「火星18」型固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）。圖右為金正恩女兒金朱愛。（朝中社）

韓情報院星期四在一份聲明中稱，「目前評估認為，金主愛正在被培養為接班人，並了解到她有一名性別不詳的弟弟或妹妹」。

朝鮮官方媒體也開始以「最受愛戴的子女」和「偉大的引領者者」等稱謂形容金主愛。韓語中的「引領者」通常用於最高領導人及接班人。

金氏家族數十年來牢牢掌控朝鮮政權，圍繞「白頭血統」的個人崇拜也深植這個與世隔絕的國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

