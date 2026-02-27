金正恩女兒與父「撞衫」　閱兵活動站中間　傳為接班人規格

韓國《中央日報》報道，2月25日晚間，在紀念第九次黨代會舉行的閱兵式上，朝鮮國務委員長金正恩的女兒金朱愛（又譯金主愛）以彰顯其作為「接班人」的規格亮相。



朝中社報道，金朱愛當日與母親李雪主一同出席在平壤金日成廣場舉行的紀念九大閱兵。她穿着與金正恩相同的皮衣登場，閱兵時坐在主席台，走下活動場台階時佔據正中央位置，金正恩則讓位至右側。其站位與著裝引發外界對其「接班人」地位的進一步關注。

2026年2月25日晚間，朝鮮領導人金正恩女兒金朱愛（又譯金主愛）在平壤現身紀念朝鮮勞動黨第九次代表大會閱兵式。（Reuters）

《中央日報》指，考慮到朝鮮以最高領導人為中心的禮賓慣例，有分析認為這是一種象徵性的地位展示。

報道提到，朝鮮自2024年起開始使用意為「指引前進方向」的修飾語「嚮導」來形容金朱愛，最近更是完成了以象徵金朱愛為「新星」命名的大型建設工程。

年僅13歲的金朱愛履被傳為金正恩接班人，頻頻現身軍事活動，近日更被傳任「導彈總局局長」。韓聯社形容其站上「C位」的情況逐漸增多。

另一方面，此次閱兵式上罕見地沒有動用洲際彈道導彈（ICBM）等新型武器系統。據韓國國防安保論壇（KODEF）分析，這是自2015年10月10日勞動黨建黨70周年活動以來的13次閱兵中首次未出現該裝備。

取而代之的是以派遣到烏克蘭的「海外作戰部隊縱隊」為首的共50個徒步縱隊（約15000名）和飛行縱隊等軍隊為主組成的隊伍。