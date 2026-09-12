金磚峰會今開鑼　習近平料率商務代表團　兩日議程包括植樹儀式

為期兩天的金磚國家（BRICS）峰會9月12日在印度新德里登場，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等均將出席，據印媒報道，中國也將率商務代表團，預料包括石油企業、科企、銀行、航運集團等高層代表。峰會結束時料會發表《新德里宣言》。



出席這次峰會的國家領導人包括「東道主」印度總理莫迪（Narendra Modi）、習近平、普京、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）等。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、《印度時報》等報道，在12日的行程中，這些國家領導人除了會出席閉門會議外，也會參觀展覽、參與聯合植樹儀式等，莫迪晚上將設宴款待眾人。

13日會有公開會議及合照環節，並估計峰會結束時將發表《新德里宣言》。

2026年9月11日，俄羅斯總統普京（左）抵達印度後，與印度總理莫迪見面（India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS）

9月12日（印度時間）

下午2時35分：金磚國家領袖將出席主題為「包容性的全球治理與加強多邊主義」的閉門會議。

下午4時25分：領導人將參觀「印度創新」（Bharat Innovates）展覽，該展覽展示與峰會宏觀主題相關的創新成果與發展動態。

下午5時05分：領導人將齊聚巴拉特曼達帕姆（Bharat Mandapam）拍攝大合照，隨後有聯合植樹儀式。

晚上7時30分：印度總理莫迪將設宴款待與會領導人。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）2026年9月11日抵達印度新德里，以出席金磚峰會（India's Ministry of External Affairs/Handout via REUTERS）

9月13日（印度時間）

上午9時55分：成員國、夥伴國及受邀國領導人將陸續抵達。

上午10時35分：領導人將拍攝官方合照。

上午10時50分：領導人將出席主題為「韌性、創新、合作與永續發展：塑造包容全球成長的未來」的主要公開會議。

報道稱，峰會結束時將發表《新德里宣言》，預計宣言將概述與會各國達成的關鍵成果與承諾。

2025年8月31日，中國天津，圖為習近平會晤莫迪。（新華社）

中方商務代表團赴印度

《印度斯坦時報》指，中國大型商務代表團也會訪問印度，預計中國石油天然氣集團（CNPC）、中國工商銀行（ICBC）、中國遠洋海運集團（China COSCO Shipping Corporation）、華為、阿里巴巴等都有高層參與，代表團預計會與印度及其他金磚國家的企業界人士討論貿易、投資、技術和供應鏈等議題。

除了峰會會議外，多國領袖也會在場邊交流，中國外交部11日表示，中印雙方正在安排習近平同印度總理莫迪舉行雙邊會晤，這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤。