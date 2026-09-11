習近平赴印度出席金磚國家峰會 新德里擬會上推數字貨幣互聯機制
撰文：張涵語
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中國外交部9月10日宣布，中國國家主席習近平9月12日起將赴印度出席金磚國家（BRICS）峰會。路透社引述消息人士報道，印度正推動在金磚國家之間建立央行數字貨幣（CBDC）互聯互通機制，以促進跨境支付。該議題將在峰會上進行討論，但現存的政治及技術障礙或會限制計劃推進。
報道指，印度是今年的金磚國家輪值主席國，集團領導人定於9月12日至13日在新德里舉行會晤。路透社1月曾報道，印度儲備銀行（RBI）提議將各國官方數字貨幣進行互聯，以方便跨境貿易。
印度的這項提案將建立在里約熱內盧金磚國家峰會宣言的基礎上。該宣言曾推動成員國支付系統之間的互通性，旨在提高跨境交易效率。
然而，任何推動CBDC互聯互通的舉措都可能面臨重大挑戰。先前金磚國家內部關於建立共享支付機制的討論進展甚微，凸顯了在多元化國家群體中整合金融基礎設施的難度。
消息人士稱，在CBDC互聯互通機制投入運作之前，還需要建立貨幣互換安排，以協助管理貿易失衡問題。金磚國家先前曾探討美元支付體系的替代方案，其中包括巴西提出的建立集團共同貨幣的建議，但該計劃並未取得實質進展。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾警告該集團不要採取此類舉措，並威脅將徵收高額關稅。
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