習近平赴印度出席金磚國家峰會　新德里擬會上推數字貨幣互聯機制

中國外交部9月10日宣布，中國國家主席習近平9月12日起將赴印度出席金磚國家（BRICS）峰會。路透社引述消息人士報道，印度正推動在金磚國家之間建立央行數字貨幣（CBDC）互聯互通機制，以促進跨境支付。該議題將在峰會上進行討論，但現存的政治及技術障礙或會限制計劃推進。



報道指，印度是今年的金磚國家輪值主席國，集團領導人定於9月12日至13日在新德里舉行會晤。路透社1月曾報道，印度儲備銀行（RBI）提議將各國官方數字貨幣進行互聯，以方便跨境貿易。

印度的這項提案將建立在里約熱內盧金磚國家峰會宣言的基礎上。該宣言曾推動成員國支付系統之間的互通性，旨在提高跨境交易效率。

2024年10月23日，印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在俄羅斯喀山金磚國家峰會全體會議前參加合影儀式。（Reuters）

然而，任何推動CBDC互聯互通的舉措都可能面臨重大挑戰。先前金磚國家內部關於建立共享支付機制的討論進展甚微，凸顯了在多元化國家群體中整合金融基礎設施的難度。

消息人士稱，在CBDC互聯互通機制投入運作之前，還需要建立貨幣互換安排，以協助管理貿易失衡問題。金磚國家先前曾探討美元支付體系的替代方案，其中包括巴西提出的建立集團共同貨幣的建議，但該計劃並未取得實質進展。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾警告該集團不要採取此類舉措，並威脅將徵收高額關稅。