英國安樂死合法化法案遭國會否決　今屆會期內無法再提出

英國議員周五（9月11日）在一場勢均力敵的表決中，否決了一項旨在讓絕症患者安樂死合法化的法案。



綜合路透社和法媒報道，英國下議院周五（9月11日）以286票對270票，否決了一項將協助死亡合法化的法案。這意味着，英國現行禁止協助死亡的法律維持不變，也給推動相關改革的倡議者帶來重大打擊。

這項法案原本將允許英格蘭和威爾斯地區，預期壽命不超過六個月、具備心智能力的絕症成年病患，在專業人士組成的委員會批准後，在醫療協助下結束生命。

圖為2026年9月11日，英國國會否決安樂死合法化法案後，支持安樂死的民眾顯得一臉無奈。（Reuters）

倡議者原希望延續類似法案去年獲下議院通過的趨勢，但這項法案當時因上議院審議時間不足，未能完成立法程序。由於周五的法案在國會第一關便遭否決，本屆會期內將無法重新提出。現屆會期預計持續至明年春季。

英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）此前說，關於安樂死合法化的辯論，應等到英國改善臨終關懷及成人社會護理體系後再進行。不過，政府在法案上保持中立，允許國會議員按個人良知投票。貝安德沒有參與周五的表決。

圖為2026年9月11日，英國國會表決安樂死合法化法案前夕，一批反對安樂死的民眾在國會外集會。（Reuters）

英國圍繞安樂死合法化的爭論已持續數十年。支持者認為，末期病患應擁有更多選擇；反對者則警告，修改法律可能讓弱勢群體面臨風險。

益普索周一（7日）公佈的民調顯示，約三分之二英國人原則上支持將安樂死合法化，但部分受訪者的支持取決於政府是否增加對臨終關懷的撥款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

