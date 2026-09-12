習近平晤莫迪：雙邊關係與邊界問題雙軌並進　維護邊境安寧

金磚國家（BRICS）峰會9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平12日下午會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。新華社指，兩國領導人坦誠深入交換意見，就中印要做夥伴達成重要共識。

習近平表示要以互尊互諒的政治智慧排除干擾，致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧。



習近平指，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中印關係，近兩年他同莫迪總理兩次會晤，引領中印關係從「再出發」實現「再提升」，兩國機制式交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高，這一局面來之不易，值得珍惜。

他稱中印兩國國情不同，完全可以取長補短、相互支持、彼此成就、共同發展，面對變亂交織的國際形勢，中國和印度作為世界上人口最多的兩個國家和全球南方重要成員，肩負重要責任，雙方要以人類前途為懷、以人民福祉為念，攜手推動「大金磚合作」高質量發展，為促進世界和平穩定和發展繁榮提供更多正能量。

2025年8月31日，中國天津，圖為習近平會晤莫迪。（新華社）

報道又指，習近平就推動中印關係行穩致遠談4點看法。

第一是以客觀理性的戰略認知校准方向。中印兩國是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅。這是基於兩國所處發展階段和國際環境作出的戰略判斷，符合兩國和兩國人民共同利益。

第二，以合作共贏理念相互成就。雙方應聚焦發展這個最大公約數，加強友好交往和互利合作。拓展人文、直航等合作，有效改善兩國關係民意基礎。平衡解決彼此經貿關切，推動兩國經貿關係健康穩定發展。

第三，以互尊互諒的政治智慧排除干擾。致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧。

第四，以開放包容的多邊協作兼濟天下。相互支持彼此擔任金磚主席國，加強在聯合國、上海合作組織、二十國集團等多邊框架內協作，同舟共濟應對全球挑戰，旗幟鮮明捍衛國際公平正義。

莫迪表示，他同習近平主席多次舉行富有成效的會晤，引領印中關係朝著積極方向發展，這符合兩國28億多人民的共同利益，印中兩大文明幾千年來交流互鑒、攜手並進。印方始終從戰略高度和長遠角度看待印中關係，願同中國做夥伴而不是對手，將彼此發展視為機遇而非挑戰。印方堅持獨立自主的外交政策，發展對華關係不受第三方影響。

他稱印方在台灣、涉藏問題上的政策和立場沒有改變，不允許任何勢力在印度從事反華活動。印方願在相互尊重、相互信任基礎上，同中方保持高層交往，加強戰略溝通，促進互利合作，密切人文交流，推動兩國關係得到更大發展。雙方要共同努力，維護邊境地區的和平安寧。印方感謝中方支持印度舉辦金磚國家領導人會晤，將全力支持中國明年擔任金磚主席國。印方願同中方密切協調和配合，共同推動加強全球南方合作，促進世界多極化和經濟增長，做動盪世界中的穩定進步力量。

中國外交部發言人毛寧較早前主持例行記者會時表示，這是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤。