瑞典國會大選左右陣營民調相當　移民問題成焦點　極右或首度入閣

瑞典9月13日（周日）舉行國會大選，這場競爭激烈的選舉將決定瑞典是將極右翼政黨首次引入政府，還是回歸傳統的自由主義。而本週的多項民調顯示，瑞典中左翼反對派陣營在支持率上微弱領先執政的右翼陣營，選情膠着。



路透社報道，由社會民主黨黨魁安德松（Magdalena Andersson）領導的中間偏左反對派在民調中保持微弱領先，但現任瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）領導的右翼聯盟在競選末期正逐漸縮小差距。

2026年9月12日，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson，右）和反對黨領袖安德松（Magdalena Andersson，左）在電視辯論前合影。（Reuters）

右翼陣營的支持者表示，該陣營的政策有助於遏制幫派暴力並大幅削減移民數量。首相克里斯特松本週在議會對記者表示，若其陣營勝選，將把極右派的「瑞典民主黨」納入政府，而這將是其首次進入政府。

反對派則批評右翼陣營的政策損害公民自由，強迫移民同化，並使瑞典社會變得更加冷酷與貧窮。

但無論哪一方獲勝，組建政府都將面臨困難。右翼陣營需確保自由黨能跨越4%的議會門檻。而中間偏左陣營內部在移民、稅收和核能等議題上存在嚴重分歧，增加安德森組閣的難度。