世界盃｜網上湧現「女版夏蘭特」　瑞典網紅神還原經典步姿

世界盃如火如荼上演，挪威國家隊擊敗巴西晉身8強，射手夏蘭特（Erling Haaland）已入7球，跟美斯（Lionel Messi）和麥巴比（Kylian Mbappé）並列神射手榜首，加上爽朗的性格成為今屆一顆亮眼巨星。

網上也湧現「女版夏蘭特」，例如是來自瑞典的女創作者Julie Amini，因在網上精準模仿夏蘭特標誌性走路姿態，引起大批球迷直呼還原度極高，另有俄羅斯女子Anastasia Kostromitina被笑指是「夏蘭特失散多年的親妹妹」。



夏蘭特自帶喜感的獨特步姿，辨識度極高。Julie Amini在影片中不僅完美還原夏蘭特前傾體態、聳肩姿勢，更拿捏其鬆弛又富有彈性的招牌步伐。

影片最令人驚豔的是，Julie Amini可以瞬間從日常走路狀態，無縫切換至專屬的「夏蘭特模式」，相似度讓網友紛紛直呼「怎麼這麼像」、「簡直不可思議」。

瑞典網紅模仿夏蘭特（Erling Haaland）標誌性走路姿態。（Instagram@julieamiini）

該影片播放量已突破178萬，引發大量轉發和二次創作。Julie Amini隨後還模仿夏蘭特多款經典表情包，令夏蘭特多種表情刷屏網絡，並掀起新一輪模仿熱潮。

俄羅斯女子Anastasia Kostromitina也是另一位「女版夏蘭特」，其相貌神態同樣令網友驚歎「一模一樣」，甚至稱「是夏蘭特失散多年的親妹妹」，她自己也在社交網站發布模仿夏蘭特的短片。