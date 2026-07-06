世界盃｜網上湧現「女版夏蘭特」 瑞典網紅神還原經典步姿
撰文：林嘉敏
出版：更新：
世界盃如火如荼上演，挪威國家隊擊敗巴西晉身8強，射手夏蘭特（Erling Haaland）已入7球，跟美斯（Lionel Messi）和麥巴比（Kylian Mbappé）並列神射手榜首，加上爽朗的性格成為今屆一顆亮眼巨星。
網上也湧現「女版夏蘭特」，例如是來自瑞典的女創作者Julie Amini，因在網上精準模仿夏蘭特標誌性走路姿態，引起大批球迷直呼還原度極高，另有俄羅斯女子Anastasia Kostromitina被笑指是「夏蘭特失散多年的親妹妹」。
夏蘭特自帶喜感的獨特步姿，辨識度極高。Julie Amini在影片中不僅完美還原夏蘭特前傾體態、聳肩姿勢，更拿捏其鬆弛又富有彈性的招牌步伐。
影片最令人驚豔的是，Julie Amini可以瞬間從日常走路狀態，無縫切換至專屬的「夏蘭特模式」，相似度讓網友紛紛直呼「怎麼這麼像」、「簡直不可思議」。
該影片播放量已突破178萬，引發大量轉發和二次創作。Julie Amini隨後還模仿夏蘭特多款經典表情包，令夏蘭特多種表情刷屏網絡，並掀起新一輪模仿熱潮。
俄羅斯女子Anastasia Kostromitina也是另一位「女版夏蘭特」，其相貌神態同樣令網友驚歎「一模一樣」，甚至稱「是夏蘭特失散多年的親妹妹」，她自己也在社交網站發布模仿夏蘭特的短片。
世界盃｜夏蘭特致敬德州牛仔look爆紅 同款T裇瞬間賣斷市｜有片世界盃｜夏蘭特場上入波威風 場外怕醜專一 與靚女友屬青梅竹馬墨西哥球員集體戴頭套仿「維京划船」賀贏波 夏蘭特親自轉發回應世界盃｜夏蘭特法國戰做觀眾 荷里活「替身」出沒看台