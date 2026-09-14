美媒：美國甘迺迪中心瀕臨破產　冠名特朗普換取援金恐為唯一出路

據《華盛頓郵報》13日報道，美國甘迺迪表演藝術中心面臨破產，無法支付員工薪酬及日常維修費，最快可能於周二（15日）關閉主樓。領導層認為，或許不得不將總統特朗普（Donald Trump）的名字加入中心名稱以換取資金援助。



據報道，甘迺迪表演藝術中心將於本周二（15日）召開緊急會議，根據一份事前分發給董事會的評估文件，中心目前面臨財務與建築結構安全雙重危機，可能無法「在幾週內」發放工資或支付日常維護合同，而冠名特朗普可以確保他幫助籌集足夠的資金維持運轉。

除了陷入財困，中心的建築結構亦岌岌可危。管理層指出，本月4日主大堂有一塊巨型天花剝落並從高處墮下，幸無人受傷；工程師亦發現大量結構組件出現嚴重腐蝕。管理層警告建築物已不適合繼續使用，若延遲翻新將危及員工及公眾安全，強烈建議即時關閉主大堂，僅維持擴建部分運作。

美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭於2026年1月29日在美國華盛頓特區約翰·F·甘迺迪表演藝術中心出席紀錄片《梅蘭妮亞》首映禮。（Reuters）

董事會將於周二審議兩項緊急決議，包括即時關閉主場館，以及在建築物外牆為特朗普冠名。官員預計在會議中提出，特朗普協助籌款的條件是公眾對其支持的適度認可，提議在外牆刻上「由特朗普總統監督翻新」等字眼。

特朗普去年上台後整頓甘迺迪表演藝術中心，對董事會成員進行重新洗牌，新董事會隨後決定將中心重新命名為「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center），惟其後遭聯邦法院以未經國會為由駁回。