AI巨頭同意放慢發展步伐　特朗普：對華競爭是監管關鍵

美國三大人工智能（AI）巨頭一致支持放緩AI發展步伐後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為政府採取「最低限度監管」策略辯護，重申與中國競爭是關鍵所在。



《華爾街日報》報道，特朗普周日（9月13日）在愛爾蘭對記者說：「我們可以設置安全護欄，可以採取這個那個措施，但我認為有許多負面力量正在炒作這個問題。而且他們提出的那些情況根本不會發生。」

特朗普重申，美國必須在發展AI方面跑贏中國，稱「贏得AI者贏得天下」。

特朗普的這番表態，為科技界「放緩AI發展」的訴求打上了一個大大的問號。

2026年9月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在愛爾蘭向Amgen Irish Open 2026冠軍球手 Shane Lowry頒獎。（Reuters）

Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）12日在個人博客撰文說，AI發展出更強的自我迭代能力，以及最近OpenAI智能體私自入侵Hugging Face的事件，讓他對AI發展的速度以及可能帶來的問題產生擔憂。

他表示必須放慢提升AI模型能力的步伐，這不代表停止模型訓練或技術進步，而是要確保企業投入足夠時間，讓模型符合安全要求並採取防護措施。他同時也說，任何舉措都必須兼顧競爭現實，不能讓美國在與中國的競爭中失去優勢，否則可能面臨國家安全風險。

阿莫迪建議，AI公司應自發合作制定統一的安全標準，並支持政府參與及展開政府間合作。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）已承諾會採納這個建議；擁有xAI的美國首富馬斯克（Elon Musk）也表達了支持。

AI企業高管認為，政府的支持將有助於推動這一倡議，因為這能給企業吃下一顆「定心丸」，確保這種協同合作不會違反反壟斷法或引發其他問題。

然而，曾擔任特朗普政府AI顧問的風險投資家薩克斯（David Sacks）13日晚在X平台說，如果被視為引領AI發展的OpenAI和Anthropic同意進行協調，那就根本不需要政府的介入。

薩克斯發文說：「別再假裝你們需要徵得任何人的同意了，放手調控前沿技術的發展速度吧，規矩本來就是你們定的。」

共和黨籍的美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，國會在出台針對AI的重大新規之前應保持審慎，稱相關監管框架需與企業共同規劃。

約翰遜透露，他與特朗普探討過召集頂尖AI企業行政總裁開會，以協調採取恰當的應對措施。不過AI高管在AI監管問題上很少能完全意見一致。

本文獲《聯合早報》授權轉載

