特朗普稱樂見愛爾蘭統一　民調：多數民眾支持　前提是留在歐盟

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六宣稱樂見愛爾蘭統一，再次引發有關討論。根據一項今年3月進行的民調，愛爾蘭和北愛爾蘭兩地多數民眾均支持愛爾蘭統一，前提是統一後繼續留在歐盟。



該民調訪問共1,200人，由都柏林的市場民調公司Amarach Research進行。結果顯示，若翌日舉行公投，有59%的愛爾蘭人支持兩地統一為歐盟成員，在北愛爾蘭支持率則更高，達到63%。

調查還顯示，若英國舉行回歸歐盟的公投，近四分之三的北愛爾蘭人將投票支持。此外，在北愛爾蘭及愛爾蘭，大多數人都支持愛爾蘭留在歐盟。

愛爾蘭政府更傾向和美國討論跨國合作倡議，而非國家統一議題。圖為9月12日，美國總統特朗普在愛爾蘭都柏林的法姆利莊園（Farmleigh House）會見愛爾蘭總理馬丁。(Reuters)

委任民調的非營利機構European Movement Ireland的行政總裁David Geary表示，調查結果反映了兩地均存在「強烈親歐」情緒。但他也表示，由於調查是圍繞歐盟問題進行，因此與其他民調相比，支持愛爾蘭統一的比例更高。

根據英國利物浦大學愛爾蘭研究所（University of Liverpool, Institute of Irish Studies）今年6月對逾1,500人進行的一項民調，在北愛爾蘭，支持統一的民眾比例僅有35.8%，比去年下降近5個百分點。