威爾斯蘇格蘭北愛首長卡迪夫會晤 商討脫離英國可能
撰文：韓學敏
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威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭三地首席部長周一（9月14日）在卡迪夫會面，商討脫英及聯合王國前途，乃權力下放以來三地首次同由謀離英政黨執政。
據天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）9月14日報道，威爾斯首席部長葉耀華（Rhun ap Iorwerth，又譯伊奧沃斯）、蘇格蘭首席部長施雅禮（John Swinney，又譯斯溫尼）及北愛首席部長敖美雪（Michelle O'Neill，又譯歐尼爾）上午會談，新芬黨主席麥克唐納（Mary Lou McDonald）亦出席。三方料簽署涵蓋獨立、經濟、能源及對歐關係的諒解備忘錄，促西敏政府按各黨授權籌備憲制變革。
會議數日前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱「樂見」愛爾蘭統一。英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）「致力於在英國所有四地區逕行變革，並堅信聯合王國的團結。」他早前稱若蘇格蘭民意明確支持，可考慮進行第二次公投；施雅禮指首相已接納公投須待多數支持方舉行，形容此遲來的認許。
2014年9月舉行的蘇格蘭獨立公投中，蘇格蘭以 55% 對 45% 的投票結果決定留在英國。
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