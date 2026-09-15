日本內閣通過食品消費稅減稅大綱　2027年4月起兩年內稅率降至1%

日本政府9月15日（周二）在內閣會議上通過一項大綱，其中包含針對食品消費稅減稅的制度設計。該大綱規定，從明年4月起的兩年內將稅率下調至1%，併計劃引入一項根據收入情況提供精細化補貼的新制度。



日本放送協會（NHK）報道，大綱明確規定，從明年4月起的兩年內將稅率下調1%，並指出這是針對物價上漲採取的臨時降稅措施。關於財源問題，為確保獲得市場信任，將不依賴赤字國債，而是透過重新評估歲出與歲入等方式來籌措資金。

此外，大綱還納入了針對受影響的農林漁業者等群體、根據其具體銷售額發放補貼的機制，以及為餐飲經營者提供支持以開展外賣等多元化業務的措施。

同時，為因應稅率變更導致無法及時更換商品標價簽等情況，針對目前法律強制要求的「含稅總價標示」規定，大綱允許在稅率變更前後的各兩個月內，在滿足特定條件下適用例外規定。

日本政府從明年4月起的兩年內將食品消費稅率下調至1%。（影片截圖）

政府計劃亦引入一項名為「就業者負擔減輕支援金」的新制度，旨在根據收入水平提供精細化的補貼。