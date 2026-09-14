日本包尾　出口被香港、台灣、韓國超越｜點經

香港2026年上半年（1-6月）累計貨物出口貨值總值達3.416031萬億港元，按年上升39.1%。按照上半年7.825的平均匯率，就是大約4,365.5億美元；



韓國2026年1-6月累計出口額達4,967億美元，按年增長48.4%，創下歷史同期最高紀錄；



台灣2026年上半年總出口額達4,166.6億美元，創下歷年同期新高，較去年同期大幅增加 47.1%



日本1-6月出口金額為60.6606萬億日圓，年增13.7%。按照上半年日圓對美元平均匯率157.75，換成美元大約是3845.4 億美元，年增僅9.0%。



韓國仁川貨櫃碼頭・韓國出口：A truck drives between shipping containers at a container terminal at Incheon port in Incheon, South Korea, May 26, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

而中國廣東省2026年上半年外貿出口額達3.22萬億元人民幣，按年增長11.6%。摺合成美元約4645.6億美元，按年增長15.7%。

如此看，日本出口大約是台灣的92.3%, 是香港的88.1%，是廣東的82.8%，是韓國的77.5%。也就是說，2026年上半年，韓國、台灣、香港，以及廣東省的出口都超過了日本，如果不出意外的話，今年也將是歷史上第一次，台灣、香港、韓國的年度出口的金額超過日本。

本輪出口格局重塑的最大變量是AI基礎設施投資的爆發式增長，而各經濟體在這條產業鏈上的卡位截然不同。特別是韓國和台灣，集成電路出口額都佔總出口比重的30%以上，約有1300-1500億美元。而日本只佔到5%，約200多億美元。

韓國三星電子、SK海力士主導高帶寬內存（HBM），台灣台積電則主導先進製程代工，二者直接產出高附加值的終端晶片產品。而日本的優勢集中在上游的材料和設備環節——2026年上半年日本半導體制造設備出口150億美元雖高於韓國的52億美元和台灣的35億美元，但設備和材料的單價與市場規模遠不及終端晶片本身。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

而香港則得益於貿易樞紐的紅利。香港出口暴增的核心邏輯是背靠內地強大製造業+全球AI電子產品需求旺盛的雙重疊加。電子產品佔香港總出口超過七成，半導體及電子零部件表現尤為突出。作為亞洲供應鏈的關鍵樞紐，香港促進了電子零部件和半製成品在全球的流通。上半年出口貨量按年上升28.7%，出口價格按年上漲7.9%，呈現「量價齊升」態勢。

廣東出口強勢，則是是產業體系深耕的結果。從AI服務器、算力硬件到智能終端形成閉環。深圳AI相關產品進出口突破萬億元，增長超五成，集成電路出口增長61.4%。另外，鋰電池出口增長42.7%，電動汽車增長35.3%，無人機、高端機牀、工業機器人均保持雙位數增長。廣東的機電產品出口佔總值超七成，且產品附加值持續提升。廣東對東盟增長13.3%，對非洲增長23.3%，對APEC經濟體增長33%，降低了對單一市場的依賴。眾所周知，「世界工廠」正加速轉型為「創新中心」。

日本出口增長不到一成，根源在於其多重結構性問題交織。首先就是產業定位錯位。日本製造業的核心優勢——汽車、半導體材料與設備，均非本輪AI周期的最大受益環節。並且汽車產業還遭受美國25%關稅和中東衝突引發的供應鏈斷裂雙重打擊。其次，日圓實際有效匯率跌至1973年以來最低，多次跌破1:160關口。

2025年6月5日，任天堂開始在全球發售Nintendo Switch 2遊戲機。圖為日本東京池袋的一家電子產品商店，顧客在排隊購買遊戲機。（Reuters）

雖然貶值理論上有利於出口，但嚴重依賴能源進口的日本面臨輸入型通脹，且以美元計價的出口額被匯率效應壓縮。另外，日本製造業海外生產佔比已超27%，海外子公司利潤大量留存不迴流。2025年海外投資收益已取代貿易順差成為經常賬戶盈餘的主要支柱，經濟模式已經從「出口商品」轉向「資本輸出」。當然，少子老齡化導致勞動力嚴重不足，造船、汽車等行業產能受限，「有訂單卻接不住」的困境也日益突出。

在這一波，基本上可以說，誰能直接產出AI時代的「硬通貨」——先進晶片和智能終端產品，誰就能在這輪全球貿易格局重塑中佔據優勢。日本並非沒有技術實力，但其優勢集中在產業鏈上游的「工具」和「原料」環節，而非最終產品本身，這決定了它在出口總額競爭中處於結構性劣勢。

如果時間線拉的更長會發現，日本其實在2017年時出口就已經接近7000億美元，2025年還在7,085億美元，中間多次衝高回落，始終未能突破2018年7,418億美元的高點。

除了上述所提，當全球進入AI驅動的新增長周期時，日本在關鍵賽道上幾乎全面缺席之外，日本出口停滯的本質是「能賣的東西越來越少」、「有訂單卻不在本土生產」。

日本製造業海外生產佔比已超27%，大量產能外遷至東南亞、中國等地。而過去三十年，日本在多個支柱產業上先後失守——半導體：全球市場份額從1980年代的50%跌至不足9%，存儲晶片被韓國三星、SK海力士全面取代，邏輯晶片代工被台灣台積電壟斷；家電：電視、空調、手機等消費電子全線敗退，市場份額被韓國、中國瓜分殆盡；汽車：日本最後的堡壘，但面臨電動車轉型遲緩的致命挑戰——豐田等車企押注氫能源和混動路線，錯過了純電賽道的窗口期，中韓車企在新能源領域快速崛起；電子零部件：台灣企業通過併購反向收購日本同行，中國企業以低成本和快速迭代在中端市場蠶食份額。

日本出口十年停滯的因果鏈可以概括為：產業競爭力衰退 → 能出口的高附加值產品減少 → 產業空心化 → 產能外遷、本土出口萎縮 → 錯失AI/新能源浪潮 → 無法開闢新增長極 → 制度僵化+人口萎縮 → 轉型能力持續弱化。再加上，日圓實際有效匯率跌至1973年以來最低，但貶值未能提振出口，反而加劇困境：日本90%的能源依賴進口，日圓越跌，進口成本越高，形成"貶值→進口成本上升→拋日圓→進一步貶值的惡性循環。也就是這樣，日本一直在失落的20年、30年……

日本的產業衰退導致了出口停滯。要逆轉這一趨勢，日本需要在半導體、AI、電動車等下一代產業中重建競爭優勢，但這條路日本已經是末班車了。