瑞典國會選舉｜中左翼反對黨險勝　僅約2.6萬票之差可望組政府

瑞典中左翼反對派陣營在9月13日國會選舉中以極微弱優勢，擊敗現任總理克里斯特松（Ulf Kristersson）所組的右翼聯盟。瑞典電視台（SVT）9月16日報道，目前99%選票點算完畢後，反對派陣營可望在349席的瑞典議會（Riksdag）取得175席，剛好過半數。



路透社報道，截至當地周三下午，兩大陣營僅相差26,169票，尚餘不足1%選區未點算，由社會民主黨領袖安德松（Magdalena Andersson）領導的反對派陣營勝算在握。SVT指，現階段出現逆轉的可能性極低，可以有把握地說反對派將在此次選舉贏得最多席位。

2026年9月16日，瑞典斯德哥爾摩市政廳，選舉工作人員正在清點提前投票和海外選票。（Reuters）

瑞典選舉管理局的資料顯示，克里斯特松領導的右翼執政陣營預計取得174席，此陣營包括極右派的瑞典民主黨（Sweden Democrats）。該局正點算來自國內及海外的遲到選票，並表示整個過程可能持續至周四，所有選票才會點算完畢。

有分析指，這場選舉雖不太可能改變瑞典親西方及支持烏克蘭的立場，但將決定克里斯特松推動的右翼強硬移民政策是否持續。