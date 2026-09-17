瑞典國會選舉｜中左翼反對黨險勝 僅約2.6萬票之差可望組政府
撰文：韓學敏
出版：更新：
瑞典中左翼反對派陣營在9月13日國會選舉中以極微弱優勢，擊敗現任總理克里斯特松（Ulf Kristersson）所組的右翼聯盟。瑞典電視台（SVT）9月16日報道，目前99%選票點算完畢後，反對派陣營可望在349席的瑞典議會（Riksdag）取得175席，剛好過半數。
路透社報道，截至當地周三下午，兩大陣營僅相差26,169票，尚餘不足1%選區未點算，由社會民主黨領袖安德松（Magdalena Andersson）領導的反對派陣營勝算在握。SVT指，現階段出現逆轉的可能性極低，可以有把握地說反對派將在此次選舉贏得最多席位。
瑞典選舉管理局的資料顯示，克里斯特松領導的右翼執政陣營預計取得174席，此陣營包括極右派的瑞典民主黨（Sweden Democrats）。該局正點算來自國內及海外的遲到選票，並表示整個過程可能持續至周四，所有選票才會點算完畢。
有分析指，這場選舉雖不太可能改變瑞典親西方及支持烏克蘭的立場，但將決定克里斯特松推動的右翼強硬移民政策是否持續。
瑞典國會選舉｜完成點票逾7成 左翼在野陣營輕微領先瑞典國會大選左右陣營民調相當 移民問題成焦點 極右或首度入閣瑞典高中持劍襲擊案 一死三傷 警方拘捕18歲男子瑞典中部校園襲擊案 市政府：有人持劍闖高中行兇 數人受傷