玻利維亞發現貓科新品種百年來首例　細細隻曾被誤當家貓養｜有片

研究人員9月17日表示，他們在玻利維亞發現一種科學界先前未知的野生貓科品種，並將其命名為「蒂爾卡約豹貓」（Leopardus tilcayo，暫譯），是一個多世紀以來的首例。這一新貓科品種比一般家貓的體型還要細小，現時唯一公開確認的活體幼年時被當地居民發現後，曾被誤當成家貓養。居民在牠長大後發現其行為日趨異常，因此才把牠被送往動物保護區。



路透社報道，研究人員17日在《當代生物學》雜誌公布發現新品種的研究，該新品種是在玻利維亞的森林中被發現，牠體長約46厘米、體重約1.4公斤，淺棕色毛皮上分布形狀不一的斑紋。

現時唯一公開的新品種活體是一隻10歲的雄貓，當地居民當初在森林發現後，曾誤把牠當成家貓飼養，但後來發現其行為日趨異常，意識到牠不是普通的貓咪，而將牠送往動物保護區。

研究人員後來從該貓咪和另一隻未公開的貓咪身上提取組織樣本進行基因檢測，發現牠們是屬於同一種獨一無二的品種，大約在140萬年前與其他虎貓譜系分開，而這樣的基因差異足以將其視為新物種。

研究作者之一的Paola Nogales Ascarrunz表示，這個貓科新品種很可能處於瀕危狀態，認為這項新發現為保育工作提供又一個有力的論點。