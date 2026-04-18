罕見病小貓腫到「變氣球」　獸醫針筒放氣治癒　過程奇特網上爆紅

美國加州一間動物收容所，今年治療了一名「罕見病患」：一隻腫得像氣球的小貓。牠全身腫脹，連獸醫都表示首次見到此情況，所幸經過以針筒釋放體內空氣的治療後，小貓成功恢復正常體型，相關故事與照片曝光後，因為案例太奇特迅速在網路引發關注，甚至收穫了大批「粉絲」。



罹患皮下氣腫! 小貓外型宛如氣球

《Upworthy》報道，這隻名為Zoe的小貓今年稍早被送至棕櫚泉動物收容所（Palm Springs Animal Shelter）。獸醫卡德威爾（Phil Caldwell）表示，這是他職涯中首次遇到的案例。報道指出，這隻小貓看起來更像氣球而非貓咪，原因是罹患皮下氣腫，因氣管受損導致空氣滯留在皮膚下。

小貓看起來更像氣球而非貓咪，原因是罹患皮下氣腫，因氣管受損導致空氣滯留在皮膚下。（IG@drphil_thevet）

按圖看看小貓Zoe在治療前後的分別：

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卡德威爾形容這是他這段時間內見到「最離奇的病例」。而治療這離奇疾病的方式卻出乎意料地簡單：

他使用針筒在小貓身上多處「扎」了幾針，幫牠進行排氣，逐步釋放體內空氣。



隨著氣體排出，小貓外型逐漸恢復正常，食慾也明顯改善，僅一週後體重便回升至健康的2磅。

故事爆紅網路 「氣球照」還被做成T恤

Zoe的影片與故事在網絡上迅速走紅，也被美國廣播公司（ABC）等全國性媒體報導。因為故事不尋常又令人揪心，迅速俘獲了無數人的心，網友以「泡芙小貓」、「泡芙太太」與「棉花糖」親切地稱呼牠，有網友留言：

「我太迷Zoe了……我一提起她，我的貓都以為我在出軌！」

「我願意為Zoe去死」

「不惜一切代價保護Zoe」



此外，棕櫚泉動物收容所還把Zoe腫脹時的模樣印製成T恤，並發文表示相關收益將捐給「愛心基金」，用於幫助更多動物獲得醫療照護。據報導，截至3月13日，Zoe在寄養家庭中恢復良好，為尋找永久的家做準備。卡德威爾表示：「未來牠會像其他小貓一樣，但需要更多的愛。」

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