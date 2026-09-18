59歲男談在美國「鱷魚惡魔島」拘留中心經歷：遭鎖進鐵籠15小時

美國佛羅里達州「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的非法移民拘留中心屢引發爭議，包括衛生環境不佳、對拘留者不人道等，美國國土安全部（DHS）監督機構9月11日發表報告，指部份拘留者會遭鎖進如電話亭大小的戶外鐵籠，美方指時間不長於2小時，但有曾在「鱷魚惡魔島」拘留的59歲男子向美媒講述，他遭鎖在鐵籠長達15小時。



「鱷魚惡魔島」於2025年7月開始使用，為非法移民的臨時拘留中心，美國總統特朗普（Donald Trump）曾前往參觀，這座充滿爭議的拘留中心最近在2026年6月關閉，拘留者轉移至其他場所，官員指因踏入颶風季節，該設施位於佛羅里達大沼澤地（Everglades）地區，存在安全隱患。

2025年7月1日，美國佛羅里達州奧喬皮（Ochopee），美國總統特朗普（Donald Trump）到訪被稱為「鱷魚惡魔島」的臨時移民拘留中心。（Reuters）

已遭美方驅逐出境的59歲男子Raúl Suárez Herrero在墨西哥接受美媒NBC訪問，講述他在「鱷魚惡魔島」的經歷，他指當時在拘留中心等待登記期間，一名男子突發癲癇，他因大聲為該男子祈禱而遭強行關進鐵籠，從下午1時至翌日凌晨5時。

鐵籠位於戶外的佛羅里達沼澤地帶，他形容「感覺就像身處地獄」，既要忍受蚊蟲叮咬，又要時刻擔心有蛇出沒，「我因為地面上有蛇，而且很難察覺牠們存在，你根本不敢睡覺，因為牠們可能會鑽進籠子內。」

美國國土安全部（DHS）監督機構9月11日發表報告，證實拘留中心有使用有關鐵籠，但中心職員僅向監督人員指籠子是「冷靜區」，供非法移民平復情緒、獨處一下，停留時間都不超過兩小時。

報告指「使用這類狹窄封閉的空間極不常規，也不符合人道待遇標準。」

2025年12月，國際特赦組織也曾發表報告，講述該種小型牢籠，批評有關做法構成折磨。

美國國土安全部則主張「無人遭毆打或虐待」。