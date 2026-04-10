拜登次子下戰帖　想跟特朗普2子「鐵籠格鬥」　白宮暫未回應

美國總統特朗普（Donald Trump）過去經常在公開場合批評前總統拜登（Joe Biden），如今兩人之間的對抗似乎將轉移到他們的兒子。在美國人民準備慶祝美國獨立250周年之際，他們或許會看到1場史無前例的格鬥：由現任美國總統的兒子和前總統的兒子進行「鐵籠對決」。



拜登次子下戰帖 想跟特朗普2子「鐵籠對決」

路透社報道，美國前總統拜登的次子亨特（Hunter Biden）9日向現任總統特朗普的2名兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）與埃里克（Eric Trump）發出邀請、提議進行1場「鐵籠格鬥」。

亨特·拜登（Hunter Biden）（GettyImages）

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亨特表示自己接到保守派社群媒體評論員卡拉漢（Andrew Callaghan）的來電，對方表示自己正在籌辦這場格鬥。亨特指出「我告訴他（卡拉漢）『如果你能成功，我100%絕對會參加』，如果辦不成，我也會到」。

（左起）小唐納德·特朗普和埃里克·特朗普（GettyImages）

目前特朗普集團（Trump Organization）和白宮尚未對此事作出回應，也尚不清楚這場格鬥是否以及何時會舉行，不過白宮確實計劃於6月14日舉辦類似的活動、作為美國建國250週年系列慶祝活動之一，但是是由真正的UFC（終極格鬥冠軍賽）選手參與。

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