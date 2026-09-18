貝安德晤愛爾蘭總理馬丁 雙方重申恪守《貝爾法斯特協議》
撰文：王海
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英國首相貝安德（Andy Burnham）與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）9月18日（周五）在曼徹斯特會晤後，唐寧街首相府發聲明稱，雙方重申了對維護《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement，《受難節協議》）的承諾。
據路透社報道，1998年簽署的《貝爾法斯特協議》結束了尋求愛爾蘭統一的愛爾蘭民族主義者（nationalists）與希望北愛爾蘭留在英國的聯合主義者（unionists）之間，長達三十年的暴力衝突。
唐寧街一位發言人表示：「兩國領導人首先重申了英國和愛爾蘭之間的緊密夥伴關係，以及雙方共同致力於維護《貝爾法斯特協議》的承諾。」
此前，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週訪問愛爾蘭期間，將愛爾蘭統一問題提上了政治議程，並表示他非常希望看見愛爾蘭與北愛爾蘭統一。
按照《貝爾法斯特協議》的條款，是否舉行統一公投完全由英國政府決定。
特朗普的言論是在伯納姆表示北愛爾蘭脫離英國的公投「不在考慮範圍之內」之後做出的，這番言論引發代表愛爾蘭民族主義的新芬黨（Sinn Fein）的領導人的強烈不滿。
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