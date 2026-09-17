英國三地同時變天　貝安德「好牌臭打」為解體壓力加碼

9月14日，卡迪夫。蘇格蘭首席部長施榮禮（John Swinney）、威爾斯首席部長楊偉思（Rhun ap Iorwerth）、北愛爾蘭首席部長敖美雪（Michelle O'Neill）三人並肩，簽下一份要求倫敦為三地憲制變革「做好準備、制定規劃並予以推動」的諒解備忘錄。新芬黨主席麥當勞（Mary Lou McDonald）列席。這是權力下放近三十年來，三地首次同時由主張脫離現行聯合王國框架的政黨領袖掌政。



同一天下午，施榮禮與楊偉思另以政府首長身分，在威爾斯政府辦公大樓簽下《卡迪夫協議》（Cytundeb Caerdydd）。協議的前言尖銳地寫著：聯合王國目前的形態「既不公義，也不可持續」。

這兩份文件都不具法律約束力。《卡迪夫協議》自己寫明，不影響任何一方的法定權力與責任。

而簽字者背後的民意是：蘇格蘭支持獨立約47%、威爾斯約32%、北愛爾蘭支持與愛爾蘭統一約36%，三地無一過半。北愛爾蘭支持留在英國的比例，更由2025年的59.4%升至61.4%。

前所未有的決心，配上近乎無效的文件，再加上原地踏步的民意。這三件事在同一天成立，而倫敦的回應方式把這場地震轉化成憲制壓力——首相貝安德（Andy Burnham）用「英國是自願結合的聯盟」承接了它，在民意並未轉向的情況下，倫敦讓出了它本來不必讓的原則陣地。這構成了一個需要解釋的謎團：明明沒有人在這場風波裡改變自己的立場，英國的政治格局卻在悄然改變？

路徑不同，退出機制也不同

英國由四個構成國組成，共享主權，分別治理。四地進入這個國家的路徑各不相同：蘇格蘭在1707年以條約併入，保留自身的法律與教會；威爾斯在1536年已被立法併入英格蘭法律體系；愛爾蘭島1921年分治，北部六郡留在聯合王國之內。

資料圖片：聯合王國構成國

這段歷史直接決定今日的退出機制。蘇格蘭的權力來自英國國會（西敏）的《蘇格蘭法令》，2022年11月最高法院因此裁定，未經西敏授權，蘇格蘭議會無權舉行獨立公投。威爾斯從未有過獨立的憲制主體地位，連公投機制都不存在。北愛爾蘭則有1998年《貝爾法斯特協議》（又稱《耶穌受難日協議》）寫明的邊界公投條款——那是一份國際協定，來自動亂三十年的代價。三地的訴求不能一概而論，根源在此。

議席地震，三地分離主義領袖同期執政

變化發生在2026年5月7日，蘇格蘭與威爾斯同日改選。

威爾斯議會首次改用封閉名單比例代表制，議席由60增至96：威爾斯黨35.4%得票、43席；英國改革黨29.3%、34席；工黨11.1%、9席。工黨自1922年以來在威爾斯的不敗紀錄就此終結，時任首席部長摩根（Eluned Morgan）失去議席，是英國首位在任內落選的政府領導人。楊偉思以45票當選，領導少數政府。

前威爾斯首席部長及工黨領袖摩根於2026年5月8日在威爾斯蘭迪蘇爾的Ysgol Bro Teifi向媒體發表聲明。(Getty)

蘇格蘭方面，蘇格蘭民族黨取得58席，連同綠黨15席，何里路首次出現支持獨立的議會多數。北愛爾蘭的變化發生得更早：新芬黨2022年議會選舉後成為最大黨，按《貝爾法斯特協議》的共享權力設計，首席部長由議會內最大派系提名，敖美雪於2024年2月成為首位民族派首席部長。

三地政府同時由主張脫離現行框架的政黨掌握，這是權力下放以來的第一次。

民意靜默，代表機構和被代表者的意見脫了鉤？

議席天翻地覆，民意幾乎沒有位移。

選舉專家柯蒂斯爵士（Sir John Curtice）指出，民族派須把支持率由徘徊的五成推高至約六成，公投才會顯得不可避免。三地都沒有接近這道門檻。

更值得注意的是兩組方向相反的落差。蘇格蘭支持獨立約47%，投給蘇格蘭民族黨與綠黨的區域票合計41.2%：支持獨立的人，多於投票給獨派政黨的人。威爾斯支持獨立約32%，投給威爾斯黨的卻有35.4%：投票給威爾斯黨的人，多於支持獨立的人。

英國三地獨立民意統計。（Survation 、Institute of Irish Studies）

蘇格蘭民族黨在爭取一批已支持獨立、未投票給它的選民；威爾斯黨則是靠一批不支持獨立、但願意讓它執政的選民上台。威爾斯選民投出的，很大程度是對工黨的否定票。三地的分離主義政府，沒有一地建立在過半民意之上。

造成這種現象的原因有三：

第一是選舉制度。三地議會採用比例代表制——蘇格蘭用聯立制，威爾斯自2026年起用封閉名單制，北愛爾蘭用可轉移單票制——英國下議院則用單一選區相對多數制。在比例代表制下，一個政黨得票三成多即可成為最大黨：威爾斯黨35.4%的得票換來44.8%的席位。蘇格蘭的聯立制還額外放大了最大黨，蘇格蘭民族黨以38.2%的選區票拿下57個選區席位，佔78%；選舉改革協會（Electoral Reform Society）指出，本屆是蘇格蘭議會歷來最不成比例的結果。同一個英國改革黨，在全國民調有23%，在下議院的單一選區制下換不到幾個席位，在威爾斯卻拿到34席。

其二是工黨的百年崩塌。工黨長期是蘇格蘭與威爾斯本地的聯合派載體，它在這兩地的存在本身，就是聯合主義有當地人支持的證明。威爾斯工黨剩9席、蘇格蘭工黨17席，雙雙跌至權力下放以來最低。民族主義政黨的勝利，很大程度是工黨選民基礎瓦解後的再分配——而從中獲益更多的是改革黨。

第三是選舉時程的巧合。蘇格蘭與威爾斯同在5月7日改選，北愛爾蘭的變化則發生在2022年議會選舉與2024年2月政府恢復運作。三地換上獨派領導人，時間上剛好對齊，很大程度是選舉週期疊加的結果。

這不表示選民對現狀滿意。益普索（Ipsos）數據顯示，62%認為英國方向錯誤，70%不滿政府運作。但在「應否脫離聯合王國」這個具體問題上，民意的位移遠不足以解釋議席的變動幅度。

倫敦讓出了什麼？

卡迪夫峰會的直接導火線，是首相貝安德（Andy Burnham）9月9日在首相答問時的一句話。被問及蘇格蘭與北愛爾蘭的差別，他說兩地憲制安排「完全一樣」，並援引《貝爾法斯特協議》——當出現多數支持的明確共識，公投便須予以考慮。9月10日他致函改口，稱再次公投「不可觸碰」，理由是兩地「歷史經驗不同，憲制安排有別」。

倫敦手上原本握著全場最強的一張牌：三地支持度全數未過半。這在民主理論上是無懈可擊的拒絕理由——多數不支持，所以不辦公投。但是貝安德把出牌的順序弄反了：他先把原則讓了出去（多數支持即應舉行公投），才陳述事實（目前沒有多數支持）。對手只需要前半句。施榮禮在9月10日的回信中抓的正是這點：這是2014年以來首次有首相接受「多數支持即應舉行公投」的原則。這句話已經進入議事錄，改口撤不回來。

2026年9月9日，英國首相安迪伯納姆離開唐寧街10號，前往倫敦下議院參加首相質詢環節。（Reuters）

他的失誤有其根源。貝安德由大曼徹斯特市長出身，對抗權力集中是他整個政治生涯的主軸，上任後他把首相職位的正當性建立在「把權力從倫敦分出去」。問題在於，他用來承接三地議席地震的語言，正是「英國是自願結合的聯盟」。

這套語言蘊含對方的主張。自願結合的聯盟，其成員原則上可以退出；權力應當持續流向地方的論述，前提是那些地方本來就擁有某種先於憲制的政治身分。為了論證聯盟值得保留，倫敦必須論證它是自願的；而一個自願的聯盟，難以同時主張它的成員永遠不能退出。

在沒有人改變主意的變天裡，究竟是什麼變了？

對於工黨來說，拒絕分離公投理由的性質改變了，原先它是規範性命題——這不是我們會做的事，不必每次舉證。此後它是事實性命題——目前還沒有多數支持。事實性命題的持有者必須每次重新驗證，而驗證結果不在他手上：支持率在五成線徘徊七年，剔除未決定者是52%對48%，一份民調越線隨時可能發生。

對於倫敦來說，更麻煩的是兩難。每次以民意為由拒絕，只有兩種形式：不說門檻，「還沒到」與「永遠不會」便無從區分；說出門檻，那個數字立即成為下一個施壓目標。兩條路都比原先貴，而拒絕次數越多，陷阱收得越緊。

2026年9月9日，在以色列外交部長薩爾宣布關閉英國駐東耶路撒冷領事館的第二天，一面英國國旗在領事館飄揚。（Reuters）

所以這是一場沒有多數的解體壓力。卡迪夫當日簽下的兩份文件都不具法律約束力，這一點是簽字者自己寫下的。三地領袖換到的，是把「倫敦是否有權永遠拒絕」從街頭與議會的口號，變成西敏必須回應的議程。公投本身排在其後。

一紙無約束力的備忘錄，換來的是蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭三地對西敏的一個長期施壓的著力點。這才是這次事件的實質。