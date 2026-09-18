日媒：日童深圳遇襲亡兩周年　深圳廣州日僑學校9.18停課或改網課

九一八事變95周年，日本傳媒9月18日引述消息報道，鑑於2年前深圳發生日籍男童在深圳上學途中遇襲身亡事件，深圳和廣州的日本人學校今年採取措施，在9月18日等反日情緒可能高漲的日子停課或改為網絡上課，也有學校要求學生不要使用日式硬殼書包。



共同社報道，9月17日早晨，在2年前男童遇襲的深圳街道上，20多名警察在現場注視行人舉動，現場也有警犬。

報道形容氣氛緊張，該處已看不到有兒童背起容易被認出是日本人的日式硬殼書包，有接送小學一年級女兒的日籍家長指，對案件可能再發生的不安感仍未消除，指會提高警覺，做好自我防護，另有家長稱「雖然會避免過度擔心，但我絕對不會讓孩子獨自一人」。

九一八事變爆發95周年，2026年9月18日上午，勿忘九一八撞鍾鳴警儀式在瀋陽「九·一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行（新華社）

報道並引述相關人士透露，深圳和廣州的日本人學校採取措施，在9月18日等反日情緒可能高漲的日子停課或改為網絡上課，深圳日本人學校更要求學生不要使用日式硬殼書包。

2024年9月18日，一名中國男子在深圳持刀襲擊一對等候日本人學校校車的母子，事件導致10歲男童遇害，另有一名中國籍校巴女員工試圖阻止襲擊，遭刺中身亡。犯人行兇動機未知是否與日本人有關，2025年，該男子被執行死刑。