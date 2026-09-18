名古屋亞運｜迎賓表演現「豐臣秀吉」引韓國不滿　日本亞組委回應

據韓聯社9月16日報道，在日本亞運會主辦方日前舉行的歡迎活動中，出現了日本戰國時代人物豐臣秀吉的形象，由於豐臣秀吉曾主導入侵朝鮮半島的戰爭，這一節目引起韓國方面的強烈不滿。對此，日本亞組委承認，表演存在爭議，將防止類似情況再次發生。



9月15日，2026年日本愛知·名古屋亞運會運動員住宿的大型郵輪「歌詩達賽琳娜號」在名古屋靠岸。報道稱，為歡迎各支參賽隊伍，主辦方安排了一場以日本戰國時代知名人物為主題的表演，登場人物中包括愛知縣出身的織田信長、豐臣秀吉和德川家康。

名古屋亞運：郵輪前的迎賓表演出現「豐臣秀吉」，引發韓方不滿（影片截圖）

儘管愛知縣和名古屋市將這三位歷史人物視為重要的旅遊宣傳素材，但豐臣秀吉在韓國等國家存在很大的爭議。

豐臣秀吉是日本戰國時代至安土桃山時代的封建領主，一度成為日本實際上的統治者。1592年至1598年間，豐臣政權入侵朝鮮半島，最終被明朝和朝鮮聯軍擊敗，這一事件即歷史上的萬曆朝鮮戰爭（韓國稱壬辰倭亂，日本稱文祿·慶長之役）。

日本安排的表演內容引發韓國輿論不滿，批評人士認為，入侵朝鮮半島的豐臣秀吉的形象不應該出現在亞運會活動中。韓國學者批評稱：「鑑於亞運會是亞洲規模最大的賽事，旨在倡導和平與和諧，這種表演極其不合時宜。」

韓國學者還提到，2021年東京奧運會期間，韓國代表團曾在奧運村掛出與李舜臣有關的橫幅，但在遭到日本右翼團體抗議後被撤下，「日本否定李舜臣，卻美化發動戰爭的豐臣秀吉，這令人無法接受。」李舜臣是朝鮮王朝時期將領，萬曆朝鮮戰爭期間率領朝鮮水師抗擊日軍。

針對韓國方面的抗議，日本亞組委16日回應稱，歡迎儀式上的表演旨在介紹日本愛知縣和名古屋市的文化和旅遊業，「表演並非支持任何特定的歷史人物或傳達任何歷史訊息」。

日本亞組委承認，這一表演存在爭議空間，「由於亞運會是來自各個國家和地區的運動員參加的賽事，我們認識到，不同觀眾可能會對儀式和活動中的表達方式有不同的解讀。我們將保持關注，確保所有節目和內容都符合國際體育賽事的要求。」

本文獲觀察者網授權轉載。

