美高官：習近平訪美　特朗普擬親自接機

一名美國高級官員周五（9月18日）向記者透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃下週親自到安德魯斯聯合基地迎接來訪的中國國家主席習近平。



路透社報道，美國總統親自前往機場迎接來訪的外國領導人，這種情況實屬罕見。

向記者做情況吹風的幾名美國高級官員表示，習近平此次訪問行程將包括在白宮內舉行的歡迎儀式、在玫瑰園舉行的檢閱儀式以及國宴。

2026年5月14日，美國總統特朗普訪華，國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Getty）

據透露，出席國宴的賓客將包括多位科技巨頭掌門人，其中包括：亞馬遜（Amazon）的貝索斯（Jeff Bezos）、谷歌母公司Alphabet的皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI的奧爾特曼（Sam Altman）、蘋果（Apple）的庫克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）的馬斯克（Elon Musk）、英偉達（Nvidia，又譯輝達）的黃仁勛（Jensen Huang）以及戴爾科技（Dell Technologies）的戴爾（Michael Dell）。

美國高級官員稱，貿易、全球稀土供應鏈以及人工智能（AI）等議題，預計將成為習近平此訪的核心議題。

美國方面稱習近平9月24日訪問美國。中國外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上，回應中美兩國元首會晤提問時說，中美雙方就年內元首互動安排保持着溝通，沒有正面回應習近平是否將訪問美國以及何時訪美。

本文獲《聯合早報》授權轉載

