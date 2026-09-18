習特會在即　法媒：特朗普將罕見親自接機　出席空軍基地歡迎儀式

中國國家主席習近平預計9月24日訪問美國。一位美國官員近期向法媒證實，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將親自前往機場進行接機。特朗普預計還將出席在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行的正式歡迎儀式。根據國事訪問歡迎儀式的安排，習近平預計將於當地時間24日下午4點10分左右抵達。



特朗普通常不會親自去機場迎接來訪的外國領導人，而是在白宮等待。且親自接機舉動將與特朗普5月訪華時得到的接機待遇有所不同。當時中國國家副主席韓正進行接機，陪同人員則包括各國駐華使節、外交部高級官員，現場還有儀仗隊、軍樂隊以及揮舞旗幟的青年代表。

2026年5月13日，中國北京，圖爲特朗普乘機飛抵北京，國家副主席韓正到場接機。（Reuters）

雙方預計在此次會面中將討論AI、兩國貿易、關稅以及伊朗等問題。路透社此前報道稱，AI領域的競爭預計將成為核心議題，兩國目前正圍繞先進技術、晶片及AI系統的開發展開競爭。

法媒報道指，雙方會面的最具體結果可能是宣布未來更多的高峰會，例如兩人預計將出席11月在深圳舉行的APEC峰會，以及特朗普計劃邀請習近平參加12月在邁阿密舉行的G20峰會。