利雅得機場附近冒濃煙火光　胡塞武裝：襲沙特阿拉伯首都敏感目標

也門胡塞武裝9月19日稱以導彈及無人機襲擊沙特阿拉伯首都利雅得的「敏感」目標，此前數小時，利雅得主要機場附近冒出火焰及大量濃煙。



路透社報道，沙特阿拉伯連夜發出警報，警告利雅得周邊可能出現危險，其後在周六早上解除。

路透社影片及照片顯示，機場附近升起巨大黑色煙柱，可見機場公路、主客運大樓及其他設施，畫面中一度見到疑似燃油庫後方有火焰升起。

胡塞武裝未具體說明襲擊目標，但稱亦攻擊了紅海城市延布（Yanbu）一處阿美石油（Aramco）設施，該處是沙特重要石油出口樞紐。

胡塞武裝稱，今次行動是回應也門首都薩那遭受的襲擊。沙特領導的軍事聯盟表示，其防空系統周六凌晨摧毀了胡塞武裝射向利雅得的一枚導彈，並稱已攔截針對沙特西南部比什（Bish）、法拉桑（Farasan）、西部塔伊夫（Taif）及紅海沿岸延布平民的襲擊，惟未說明是否有損毀。