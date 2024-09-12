李強訪利雅得晤沙特王儲　盼擴大雙邊貿易規模　鼓勵企業投資興業

中國國務院總理李強當地時間9月11日下午，在利雅得王宮與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會談並共同主持召開中國－沙特高級別聯合委員會第四次會議。李強稱，雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，加強在傳統領域及新興領域合作，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。



李強首先轉達中國國家主席習近平對沙特國王薩勒曼（King Salman）和穆罕默德的親切問候。他表示，在兩國領導人戰略引領下，中沙堅持互尊互信、互惠互利、互學互鑒，雙邊關係全面、快速、深入發展，各領域合作成果豐碩。

李強表示，中方把發展對沙關係置於中國外交全局特別是中東外交的優先方向，願同沙方堅定相互支持、相互成就，堅定把彼此發展看作重要機遇，進一步發揮高委會機製作用，推動兩國關係實現新的更大發展，不斷增進兩國人民福祉。

李強指出，中沙同為發展中大國，有着廣泛共同利益。中方願同沙方在發展的道路上緊密協作、並肩前行。

李強稱，將辦好「2025中沙文化年」活動，推進文化、智庫、教育、媒體、民間等人文交流合作，不斷增進兩國人民相互了解和友誼。中方支持沙方在國際地區事務中發揮更大作用，願同沙方加強多邊協調，促進亞洲國家團結合作，共同維護國際公平正義，推動全球治理朝着更加公正、合理的方向發展。

2024年9月11日，中國國務院總理李強在利雅得王宮與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會談並共同主持召開中國－沙特高級別聯合委員會第四次會議。（新華社）

穆罕默德表示，中沙兩國友好交往歷史悠久。在薩勒曼和習近平的戰略引領下，兩國關係保持高水平發展，是可以相互依靠的全面戰略夥伴。

穆罕默德指出，兩國政治上高度互信，各領域互利合作不斷深化，沙方期待進一步同中方密切高層往來，發揮好沙中高委會機製作用，加強發展戰略對接，加強能源、投資、金融、人文等領域交流合作，更好造福兩國人民。

他強調，沙中在國際地區問題上的立場相近，肩負共同責任。兩國都堅持尊重別國主權、奉行不干涉內政原則。沙方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，願同中方密切國際多邊事務協作，為維護地區及全球的和平、安全與穩定作出貢獻。

會議後，李強同穆罕默德共同簽署《中華人民共和國政府和沙特阿拉伯王國政府高級別聯合委員會第四次會議紀要》。雙方在訪問期間還簽署技術職業、氣象等多項雙邊合作文件。

2024年9月11日，中國國務院總理李強在利雅得王宮與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會談。（新華社）

李強當日上午在利雅得出席與沙特工商界代表座談。他在會中表示，希望沙特的企業持續深耕中國市場，更加堅定地在中國投資興業，做大做強油氣、石化、基建、貿易等傳統領域合作，加強數字經濟、綠色經濟等新興產業、未來產業合作。

沙特投資大臣法利赫（Khalid bin Abdulaziz al-Falih）、商務大臣Majid bin Abdullah Al Qasabi以及沙特公共投資基金、沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙特阿美）、沙特基礎工業公司、沙特國際電力和水務公司、阿吉蘭兄弟控股集團等企業負責人和中國—海合會共同投資聯合會代表出席。

李強在聽取與會工商界代表發言後表示，近年來，習近平和薩勒曼的戰略引領下，中沙政治關係穩定、發展戰略契合，雙方務實合作成果豐碩，特別是經貿合作保持着強勁勢頭。

李強稱，當前世界百年變局加速演進，全球經濟復甦動能不足，國際經貿合作面臨的不穩定、不確定性增多，企業家們很關心下一片投資熱土在哪裡。

2024年9月11日，中國國務院總理李強在利雅得出席與沙特工商界代表座談。（新華社）

李強強調，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，逾14億人超大規模市場的需求持續釋放，產業數字化、智能化、綠色化轉型升級持續推進，人工智能、雲端計算、生物醫藥等領域的科技創新持續活躍，將催生更多新的經濟增長點，孕育出眾多高成長性企業。

李強認為，這些將為包括沙特在內的各國企業提供更廣闊的市場空間和投資機遇，歡迎更多沙特企業來華考察，更好分享中國的發展紅利。

李強指出，中沙經貿合作進一步深化面臨許多有利條件。兩國企業家要把握大勢，展現更大作為。同時積極做增進中沙友誼與相互理解的橋梁紐帶，推動中沙全面戰略夥伴關係不斷向更高水平邁進。

李強表示，中國政府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，加快推進電訊等服務領域開放，同時做好外資企業服務保障，讓在華投資發展的外資企業更加紮根中國、贏在中國。

2024年9月11日，中國國務院總理李強在利雅得出席與沙特工商界代表座談。（新華社）

與會沙特工商界代表表示，中國是沙特的重要經貿合作夥伴，沙中貿易額近年來屢創新高，雙向投資快速增長，務實合作成果豐碩。習近平2022年對沙特成功的國事訪問為兩國關係發展注入強勁動力。

代表們稱，中方共建「一帶一路」倡議與沙特「2030願景」高度契合，沙工商界看好中國經濟發展前景，對在華發展充滿信心，願搶抓機遇，持續投資中國，進一步發揮互補優勢，創新合作模式，在能源、新能源、金融、電動汽車、數字經濟等領域深化合作。