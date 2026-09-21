中美經貿磋商紐約展開　美方提議建立AI安全對話機制

中國國家主席習近平訪美前夕，中美代表9月20日在紐約舉行經貿磋商。中國國務院副總理何立峰、美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）與會，美方提議建立新的人工智能安全對話機制，為本週中美元首峰會鋪路。新華社報道稱，雙方進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。



會議在曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase）總部舉行，關鍵議題包括將於11月10日到期的美中貿易休戰協定，以及人工智能（AI）、關鍵礦產和其他經濟議題。

貝森特表示，雙方討論建立針對人工智能共同目標和威脅的對話機制，尤其是涉及國家安全級別的相關事件，「我們認為，與任何其他跨境活動一樣，世界第一和第二大人工智能強國之間從不透明轉向更加透明非常重要。」

格里爾就表示，美國對華晶片和半導體製造設備的出口管制並不在相關會談議程上。

2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國國務院副總理何立峰於紐約會面。（X@SecScottBessent圖片）

格里爾還表示，今次會談是為美中元首會面取得成功做準備，稱雙方於今年5月成立的貿易委員會正落實制定非敏感商品清單的流程。該清單旨在確定兩國可能削減關稅的非戰略性商品，可能包括中國消費品及低技術產品以及美國的能源、農產品和醫療設備。

新華社僅就會談做簡短報道，未有談及具體議程，但稱雙方「進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。」

中國商務部早前表示，雙方將以兩國元首重要共識為引領，磋商彼此關心的經貿問題。美方就預告，可能會跟中方討論與伊朗戰事相關的制裁問題。