美國F-35隱形戰機零件誤入香港下落不明 政府：不評論事件
撰文：凌逸德
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美國媒體Politico於9月18日報道，指一批由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）運輸的F-35戰機敏感技術零件，原計劃從澳洲運往美國維修，但今年夏天在運輸期間被意外轉運至香港，目前下落不明，引發機密外洩擔憂。美國防部證實部份零件失蹤。今日（20日）特區政府發言人回覆《香港01》查詢時指，不評論個別事件。
美媒報道，一批由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）運輸的F-35戰機零件，原計劃從澳洲運往美國進行維修，但經太平洋航道時被改道轉移至香港。
知情人士透露，相關零件中因包含隱形技術的座艙蓋，觸發美國國會調查。有分析指，中國長期嘗試竊取 F-35 技術，取得實物或助其逆向破解相關技術。目前，不清楚為何改變運送路線，也不清楚零件的下落。
而美國國防部F-35聯合項目辦公室證實，一批故障的F-35「閃電II」組件，在運輸期間出現問題，目前正與美國當局及業界伙伴合作收回該批組件，並調查事件及制度防範措施。美國國務院拒絕評論，而中國駐美大使館則指不知悉事件。
特區政府發言人回覆《香港01》查詢時表示，不評論個別事件。
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