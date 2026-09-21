美媒稱中國冀大幅延長關稅休戰期　美貿易代表暗示或延3至6個月

中國國家主席習近平訪美前夕，中美代表在紐約舉行經貿會談，為兩國元首峰會鋪路。面對中美關稅休戰將於11月屆滿，美國《紐約時報》9月21日報道稱，中方希望大幅延長，美國則只願延長6個月，以確保中方實現承諾。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）同日受訪時稱，中美在延長貿易休戰安排的條款上仍存在分歧，但暗示華府可能支持延長3至6個月。



2026年9月20日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國國務院副總理何立峰於紐約會面。（X@SecScottBessent圖片）

《紐約時報》：美方冀頻繁談判以便對華施壓

《紐約時報》報道，美方官員在18日的記者會上，也曾被問中美關稅休戰會否延長的問題，但當時拒絕透露，僅表示該議題將在經貿會談上討論。該官員也表示，中國在供應稀土方面未達美國預期，此議題也將被討論，連同人工智能（AI）安全、芬太尼危機等。

報道引述美國前貿易官員Sara Schuman的說法稱，中方希望貿易休戰期盡可能延長，但美國則希望更頻繁地進行重新談判，以便就尚未履行的承諾向中國施壓。

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格里爾：中國限制稀土出口帶來不確定性 分階段延期確保守諾

美國貿易代表格里爾9月21日接受彭博社採訪，談到目前中美關稅休戰將於11月10日屆滿時表示：「我們會繼續就此展開討論。我們的判斷是，今天不會宣布延期，但距離到期還有一些時間。所以我預計雙方會繼續談，我認為雙方都有此願望。」

格里爾表示，中國限制稀土出口的做法帶來了不確定性，美國正在密切關注，因此華府希望採取分階段延期的方式，以確保相關安排得到遵守。他表示：「如果說現階段雙方已經完全互相信任、充滿信心，我認為這有點天真。」

當被問及是否正討論延長3至6個月時，格里爾回應稱，「這大概是比較合適的時間範圍」。不過，他指於本周宣布延期的可能性不大。

對於中美代表的經貿會談，以及即將舉行的中美元首峰會，格里爾直言：「重點是維持中美關係的穩定，我們正繼續朝這個方向推進。」