李在明促美放寬制裁　換朝鮮凍結核計劃

韓國總統李在明促請美國放寬對朝鮮制裁，換取平壤凍結核武器計劃。



據《紐約時報》（The New York Times）9月22日報道刊出李在明專訪，他形容美國制裁成效本就不彰，若能用來換取朝鮮停止發展更多核武器及洲際彈道導彈技術，極具價值。他又指當前局勢下追求無核化只會一事無成，不如先取得凍結，再以對等讓步建立互信，最終說服朝鮮削減核武庫。

資料圖片：金正恩視察朝鮮核設施。（KCNA via REUTERS ）

韓方評估朝鮮現有能力每年增產10至20枚核武器，甚至可能已在生產；李在明預料平壤一旦認為核武存量足以保證政權生存，便會受誘出口圖利，屆時才是真正危險的時刻。韓國官員稱，對朝政策正由無核化優先轉向和平優先，李在明去年已承諾尊重朝鮮體制。

韓朝關係仍冰封，朝鮮領導人金正恩此前稱韓國為最敵對國家，並下令加強前線防禦。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尋求再與金正恩會面，李在明表示樂見其成；他本週將在聯合國大會闡述朝鮮半島和平共存的願景。